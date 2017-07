Nach den Updates für Apples Betriebssysteme folgt nun ein größeres für die Video-App Clips. Neben neuen Textbannern und Überlagerungen lassen sich nun auch Charaktere aus Disney- und Pixarfilmen einbinden. Version 1.1 steht seit heute Abend zum Download bereit.

Mit Clips lassen sich kurze Videos im quadratischen Format drehen und mit wenigen Handgriffen in den sozialen Netzwerken teilen. Sticker, Filter und Text runden die Videos ab. Das spannendste Feature von Clips ist aber die automatische Erstellung von Untertiteln. Auf Wunsch wird so jedes gesprochene Wort von Apples künstlicher Intelligenz in Text umgewandelt. Unser Workshop zeigt Ihnen, wie sie Clips aufnehmen und teilen können.

Mit der heute veröffentlichten Version lassen sich einige Charaktere von Disney wie zum Beispiel Donald Duck, Micky und Minnie als animierte Sticker in die Videos einbinden. Auch Darsteller aus Toy Story, Cars und Alles steht Kopf sind verfügbar. Die Sticker können, wie die bisher bereits in der vorausgegangenen Version enthaltenen, über das Stern-Symbol im oberen Menü ausgewählt werden. Zusätzlich hat Apple neue Textbanner eingebunden und kleinere Verbesserungen an der App durchgeführt.

Das Update ist seit heute Abend für iPhone und iPad im App Store verfügbar und setzt mindestens iOS 10.3 voraus.