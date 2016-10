17.10.2016 - 14:48 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

In den vergangenen Monaten erreichten uns immer wieder Gerüchte, dass es bei der Entwicklung des Apple Car nicht rund läuft. Im Juli wurde schließlich Bob Mansfield zum Chef des Projekts bestellt. Mansfield sollte aber offensichtlich nicht nur die Entwicklung des Apple Car wieder in die richtige Bahn lenken, sondern das ganze Projekt auf den Prüfstand stellen. Und diese Prüfung scheint nun zum Ende der weiteren Entwicklung eines eigenen Apple-Autos geführt zu haben.



Das Apple Car ist offenbar gestorben (Bild: Yalibnan.com)

Medienberichten zufolge hat Apple die weitere Entwicklung des Apple Car aufgegeben. Die Ausrichtung von Project Titan soll sich ändern. Vielleicht hat das Project Titan aber auch gar keine Zukunft und wird komplett begraben. Im Laufe des nächsten Jahres soll das Team hinter Project Titan zunächst prüfen, ob das „Autonomous Driving System“ überhaupt eine Zukunft habe. Das Unternehmen wird erst gegen Ende 2017 entscheiden, wie ein zukünftiges Produkt aussehen könnte, das auf Basis der bisherigen Arbeit von Project Titan entstehen könne. Zur Debatte steht offenbar eine Kooperation mit einem Autohersteller, der das eigentlich Fahrzeug Apples konstruiert, während sich Apple um den Bord-Computer und die Entwicklung der zugehörigen Software kümmert. Aber selbst diese mögliche zukünftige Richtung wird derzeit nur diskutiert und ist keinesfalls gesichert.

Diese Nachricht kommt circa zwei Monate nachdem bekannt wurde, dass Apple mehrere Mitarbeiter aus Project Titan entlassen oder in andere Abteilungen versetzt habe. Knapp einen Monat zuvor, im Juli, hatte Apple Bob Mansfield das Project Titan übertragen, da das Unternehmen mit den Fortschritten bei Project Titan nicht zufrieden gewesen sei. Bereits damals wurde spekuliert, dass Apple den Traum vom eigenen Auto aufgegeben habe und sich stattdessen auf die Entwicklung eines reinen Autopiloten konzentrieren möchte, der von anderen Fahrzeugherstellern verbaut werden könnte. Nun scheint aber auch dies auf der Kippe zu stehen.

Apple hatte in das Apple Car sehr viel investiert

Apple hat in die Entwicklung des Project Titan viel Geld und Zeit investiert. Das Development-Budget Apples ist in den letzten drei Jahren enorm gewachsen. Es wird davon ausgegangen, dass ein großer Teil dieses erhöhten Budgets in Project Titan geflossen ist. Zeitweise bestand das Team aus mehr als 1.000 Mitarbeitern. Einige davon waren auch von Tesla abgeworben worden. Selbst Start-Ups sollen speziell für die weitere Entwicklung von Project Titan hinzugekauft worden sein. Das Apple Car sollte dem Entwicklungsplan des Unternehmens bis 2020 fertig sein. Hierfür wurden in der Umgebung von San Francisco auch bereits einige Standorte ausgemacht, die als zukünftige Fabriken für die Produktion des Apple Car vermutet wurden.