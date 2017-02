15.02.2017 - 23:00 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Was früher Lego war, ist heute Minecraft. Für Digital Natives dürfte es dahingehend keine passendere Adaption des Bauklötze-Klassikers geben. Einer von ihnen ist Alex Westerlund und er hat den Apple Campus 2 in dem Videospiel nachgebaut, Stein für Stein. Nach eigenen Angaben hat er dafür 232 Stunden investiert. Das ist schon fast ein Fall für den goldenen Beachball, aber irgendwie auch ziemlich cool.



Apple Campus 2 in Minecraft (Bild: Screenshot)

Bei Apple beim Bau des Apple Campus 2 sind Jahre vergangen vom ersten Spatenstich bis zur Fertigstellung, die noch auf sich warten lässt. Bei Alex Westerlund nicht ganz zehn Tage (falls durchgängig gebaut worden wäre). Nach 232 Stunden ist das Monster-Projekt in der digitalen Welt fertiggestellt worden.

Bauzeit: Etwa ein Jahr

Tatsächlich handelt es sich bei den 232 Stunden um die reine Arbeitszeit. Da ein solches virtuelles Bauvorhaben natürlich in der Freizeit entsteht, hat der tatsächliche Bau etwa ein Jahr gedauert. Für die Konstruktion wurden Pläne und topografische Karten des Geländes verwendet.

Faszinierend ist, dass Minecraft an sich für seine grobe Grafik mit großen Pixeln bekannt ist, aber man dennoch auf den ersten Blick erkennen kann, wie detailgetreu der Nachbau letztendlich geworden ist. Natürlich wurde auch an die ikonische Fassade gedacht, die das Ganze wie ein Raumschiff aussehen lässt, selbst auf dem realen Gelände.

Der echte Apple Campus 2 in Cupertino hat eine wesentlich längere Bauzeit in Anspruch genommen. 2011 hat Steve Jobs noch vor dem Stadtrat das Bauvorhaben vorgestellt. Es sollte sein letzter öffentlicher Auftritt werden. Seit 2013 laufen die Bauarbeiten. Noch in diesem Jahr wird mit der Fertigstellung gerechnet und Apple will das Gebäude 2018 beziehen. Auf dem Gelände des Apple Campus 2 residierte vormals HP.