26.06.2017 - 19:38 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat heute eine überarbeitete Version der zweiten iOS 11 Beta verbreitet. Die Version trägt die Build-Nummer von 15A304j, während die ursprüngliche Beta die Nummer 15A304i trug und am Mittwoch letzter Woche veröffentlicht wurde.



26.06.2017 - 19:38 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

(Bild: Apple/Screenshot: Mac Life)

Das Betriebssystem iOS 11 Beta 2 Update 1 scheint nur für ausgewählte iPhone- und iPad-Modelle verfügbar zu sein. Es ist unklar, welche Änderungen gemacht wurden.

Registrierte Entwickler können die iOS 11 Beta aus dem Developer Center von Apple herunterladen oder per WLAN direkt aktualisieren, sobald das richtige Konfigurationsprofil installiert ist. Eine öffentliche Beta soll noch in diesem Monat veröffentlicht werden. Sie können Sie bereits jetzt für das Apple Beta-Software Programm registrieren.

IOS 11 bietet ein neues Dock, das deutlich verbesserte Multitaskingfunktion, die Files-App für eine bessere Verwaltung von Dateien, eine verbesserte Apple Pencil Unterstützung, einen überarbeiteten App Switcher und systemweites Drag & Drop.

Außerdem enthält das Update viele neue Features für das iPhone und das iPad, einschließlich eines neu gestalteten und anpassbaren Control Centers. Dazu kommt ein neuer Lock-Bildschirm, der mit dem Notification Center verschmolzen ist. In iMessage werden Zahlungen von Privat an Privat per Apple-Pay eingeführt und eine neue Do Not Disturb-Funktion soll Autofahrer dazu bringen, nicht mehr unentwegt aufs Display zu schauen und sich auf die Straße zu konzentrieren. Auch Siri, die Fotos- und die Kamera-App erhalten deutliche Verbesserungen. Das ARKit für Entwickler könnte zahlreiche Augmented-Reality-Apps zur Folge haben