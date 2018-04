09.04.2018 - 14:59 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



iPhone 8 und iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED (Bild: Apple)

(PRODUCT)RED iPhone X Leather Folio (Bild: Apple)

Apple hat unter dem Motto (PRODUCT)RED nun auch eine Sonderausgabe des iPhone 8 und iPhone 8 Plus angekündigt, die ab morgen online bestellbar sein sollen. Von dessen Erlös geht etwas zugunsten der Aidshilfe. Auch ein neues, rotes Folio für das iPhone X wurde vorgestellt

Das iPhone 8 (PRODUCT)RED Special Edition wird nur in begrenzter Stückzahl vorhanden sein. Das rote iPhone setzt die Tradition des iPhone 7 fort, das 2017 ebenfalls in Rot in einer Spezialausgabe auf den Markt, kam, wenngleich auch etwa einen Monat früher.

Das neue iPhone 8 und iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED ist in einem roten Glasgehäuse untergebracht, während im letzten Jahr noch eine Aluminium-Rückseite vorhanden war, was beim iPhone 8 nicht möglich ist, weil die Induktionsladung so nicht möglich wäre. Die Front der neuen roten iPhones ist in schwarz gehalten.

Beide Modelle sollen ab Freitag, den 13. April online bestellbar sein. Die Preise entsprechen den normalen Modellen, d.h. Apple spendet etwas vom Verkaufserlös, während die Käufer selbst keinen Obolus entrichten müssen. Das iPhone 8 und iPhone 8 Plus (PRODUCT)RED gibt es in einer 64- und in einer 256-GByte-Version. Die Preisliste beginnt bei 799 Euro für das iPhone 8 mit 64 GByte.

Ein Teil des Verkaufserlöses geht einem globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS zu. Seit der Partnerschaft mit (RED) im Jahr 2006 hat Apple seinen eigenen Angaben nach mehr als 160 Millionen Dollar an den Global Fund gespendet und ist damit der größte Spender der Organisation.

Ein (RED) iPhone X gibt es leider nicht. Dafür hat Apple ein neues (PRODUCT)RED iPhone X Leather Folio vorgestellt, das ab morgen erhältlich sein soll und 109 Euro kosten wird.

