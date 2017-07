12.07.2017 - 19:17 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat die nächste öffentliche Beta von iOS 11 freigegeben. Das iPhone- und iPad-Betriebssystems ist an sehr vielen Stellen erneuert worden, enthält ein modernisiertes Kontrollzentrum, ein besseres Siri, Änderungen bei Videos und vieles mehr. iOS 11 kann jeder mit einem halbwegs modernen iOS-Gerät ausprobieren.



12.07.2017 - 19:17 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Die öffentliche Beta 2 von iOS 11 für Teilnehmer von Apples Seed-Programm ist da. Wer will, kann die neuen Funktionen damit auf einem iPhone und iPad ausprobieren, sollte jedoch vorher ein Backup des Geräts anfordern. Welche Neuerungen die zweite Beta mit sich bringt, hat Apple bisher nicht mitgeteilt. Sollte sich hier etwas ergeben, werden wir den Artikel ergänzen.

Und das sind die Neuerungen in iOS 11

Apple hat das Kontrollzentrum auf einer Seite zusammengefasst. Wer sich bei iOS 10 geärgert hat, dass selbst in dieser Einstellung gescrollt werden muss, darf sich auf iOS 11 freuen. Außerdem kann nun endlich per Knopfdruck die mobile Datenverbindung gekappt werden. Die Elemente im Kontrollzentrum lassen sich anpassen, um zum Beispiel den der Stromsparmodus oder die Notiz-App sofort zu erreichen. Leider lässt sich das Layout nicht verändern.

Wer will, kann sein WLAN-Passwort anderen iOS-Geräten verraten, damit zum Beispiel Freunde oder einfach weitere iOS-Geräte des Anwenders ohne viel Aufwand ins Netzwerk aufgenommen werden können. Um Speicherplatz zu sparen, kann in den Einstellungen eine Option aktiviert werden, die selten verwendete Apps deinstalliert. Ihre Daten bleiben aber erhalten.

Das ist neu in der Beta

Die Kamera-App im Kontrollzentrum ist mit einem neuen 3D Touch Interface ausgerüstet. Das gilt auch für die Notizen-App im Kontrollzentrum.

Auf dem iPad kann man Apps wieder mit einer Geste schließen. Die Schaltfläche "X", die es noch in den ersten beiden Betas gab, wurde zum Glück wieder entfernt. So lassen sich auch mehrere Apps wieder auf einmal schließen.

Die Drag- und Drop-Funktion wurde verbessert. Wer will, kann in Safari Autoplay gezielt deaktiviert, wenn man mobil unterwegs ist. Das soll Datenvolumen sparen helfen. Das Mail-Programm sieht nun auf dem 12,9 Zoll iPad Pro wieder ordentlich aus, wenn man es zwischen Vollbild- und Split-Screen umschaltet.

Der OS X Server wird in der Files-App aufgeführt. Noch funktioniert seine Auswahl aber nicht.

Die App Nachrichten bietet die in iOS 11 die Option, den Chatverlauf in der iCloud zu speichern und auf allen Geräten des Anwenders synchron zu halten - was besonders beim Löschen von Nachrichten interessant ist. Außerdem kann Apple Pay für Zahlungen zwischen Privatpersonen genutzt werden. In Deutschland jedoch nicht, da hierzulande Apple Pay nicht angeboten wird. Mit Hilfe der Nachrichten-App sollen auch Business Chats ähnlich wie bei einem Callcenter möglich werden, um zum Beispiel Support-Anfragen zu stellen. Hier soll auch Siri helfen. Wer will, kann zur Vergrößerung des Restspeichers jetzt alten Konversationen in Nachrichten löschen lassen oder große Nachrichtenanhänge in E-Mails entfernen lassen. Standardmäßig sind die Optionen zum Speicherplatzsparen deaktiviert.

Apple hat außerdem an der Aussprache von Siri gefeilt. Die Stimme klingt etwas natürlicher und weniger neutral. Schon jetzt kann Siri auf Folgefragen reagieren, was aber noch einmal deutlich verbessert werden soll. Siri kann als weitere Neuerung erstmals Wörter und einfache Sätze übersetzen. Der Sprachassistent kann jetzt auch optional mit Texteingaben gefüttert werden, was für Benutzer, die nicht sprechen können oder wollen, sinnvoll ist.

Zudem wird bei iOS 11 auf den Video-Codec HEVC H.265 umgestellt. Bei Live-Fotoaufnahmen lassen sich Einzelbilder extrahieren und einzeln bearbeiten. Mit Airplay 2 kann der Ton eines iPhones und iPads gleich auf mehrere Räume und Empfangsgeräte übertragen werden. Diese Multi-Room-Funktion beherrschte bisher bereits der Lautsprecherhersteller Sonos und einige andere.

Das iPad erhält ein neues Dock, bei dem häufig verwendete Anwendungen rechts eingeblendet werden. Außerdem gibt es mit Files einen Dateimanager zum Verwalten von Daten auf dem Gerät, der auch Cloud-Dienste wie iCloud und Dropbox einbindet. Drag und Drop gibt es vornehmlich beim iPad. Die Funktion ist zwar nicht so ausgereift wie auf dem Desktop, doch erlaubt es immerhin das Hin- und Herschieben von Bildern, Texten und Links zwischen kompatiblen Apps, die im Split-View-Modus angezeigt werden. Das klappt aktuell fast ausschließlich bei Apple-Apps. Ob die veränderte Bildschirmtastatur mit ihren Schnipps-Tasten wirklich ergonomischer ist, muss wohl jeder selbst entscheiden: Durch Ziehen der Taste wird die Doppelbelegung ausgewählt.

So melden Sie sich am Beta Software-Programm an

Öffnen Sie dazu die Seite des Apple Beta Software-Programms in Ihrem Browser und klicken auf "Anmelden", um sich mit Ihrer Apple-ID anzumelden.

Um die Beta auf Ihrem Gerät installieren zu können, nehmen Sie nun Ihr kompatibles iOS-Gerät zur Hand und öffnen in Safari die Seite „beta.apple.com/profile“, um sich das Konfigurationsprofil herunterzuladen und zu installieren. Melden Sie sich zunächst wieder mit Ihrer Apple-ID an und tippen dann auf den blauen Button „Profil laden“. Sie werden nach dem Download in die Einstellungen weitergeleitet. Tippen Sie dort oben rechts auf „installieren“ und geben Sie Ihren Entsperrcode, bevor Sie dann der Anleitung weiter folgen. Ihr iOS-Gerät muss nun neugestartet werden.

Nach dem Neustart fehlt nur noch die Installation von iOS 11. Dazu öffnen Sie erneut die Einstellungs-App, navigieren wie bei einem Update in „Allgemein" und wählen dort „Softwareupdate" aus. Ihnen wird dann nach kurzer Zeit die iOS 11 Public Beta zur Installation angezeigt. Diese lässt sich wie eine gewöhnliche Softwareaktualisierung ausführen.

Falls Sie weitere Änderungen in der öffentlichen Beta 2 gegenüber der Vorversion entdeckt haben, würden wir uns über einen kurzen Kommentar zu diesem Artikel freuen.