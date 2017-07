06.07.2017 - 13:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Lange Zeit war es ruhig um Apple und seine VR/AR-Pläne. Während Apple-CEO bei verschiedenen Gelegenheiten sein Interesse an der Technologie äußerste, wurde erst vor vier Wochen auf der WWDC die Hard- und Software-Unterstützung für verschiedene Systeme zugesichert. Nun ist auch ein Trio an Apple-Ingenieuren der WebVR Community Group beigetreten. Dabei handelt es sich um eine von W3C ins Leben gerufene Initiative, die VR via Webbrowser ermöglichen möchte.



VR ist ein Zukunftsthema, das auch Apple nun mit anpackt (Bild: CC0)

Für die WebVR Community Group hat Apple von offizieller Seite keine Mitarbeiter abgestellt. Das Trio, Brandel Zachernuk, David Singer und Dean Jackson, sind freiwillige Teilnehmer der W3C-Initiative und werden seit kurzer Zeit auch auf der offiziellen Teilnehmerseite geführt.

Neben den drei Apple-Entwicklern gehören auch Mitarbeiter von Google, Microsoft, Mozilla, Intel, Facebook, Samsung und anderen Technologie-Unternehmen zu der Gruppierung, die die WebVR-Plattform als Standard in die Webbrowser einführen wollen.

Laut UploadVR nannte Brandon Jones, stellvertretender Vorsitz und Google Chrome WebVR- und WebGL-Entwickler, den Schritt überaus wichtig, da nun Mitglieder aus jedem großen Unternehmen mit eigener Webbrowser-Sparte vertreten sind. Apples Safari gehört durch die tiefe Integration in iOS und macOS zu den am weitest verbreiteten Browsern.

Mit Brandel Zuchernuk ist nun einer von Apples Front-End-Entwicklern Teil der Arbeitsgruppe. Dean Jackson kann hingegen mit seinem Wissen als WebGL spec editor zum neuen Standard beitragen, während David Singer seine langjährige Erfahrung aus Apples Multimedia- und Software-Standards-Abteilung einfließen lassen kann.

Mit WebVR möchte man eine offene Schnittstelle (API) bereitstellen, die die Unterstützung von VR-Hardware in modernen Webbrowsern sicherstellen soll. Dadurch soll laut den Verantwortlichen „der Zugang zu VR-Erlebnissen erweitert werden".