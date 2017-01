24.01.2017 - 19:43 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple sorgt nun auch für einen schlafschonenden Lichtmodus in seinem Desktop-Betriebssystem macOS Sierra. In der Beta 1 von macOS Sierra 10.12.4 wurde der Night-Shift-Modus integriert, den iOS-Nutzer schon lange kennen.



macOS Sierra 10.12.4 mit Night-Shift-Modus (Bild: Apple/Bildmontage: Mac Life)

Apple hat die erste Beta von macOS Sierra 10.12.4 für zahlende Entwickler veröffentlicht. Das neue Betriebssystem wartet mit einem Night-Shift-Modus wie in iOS 9.3 auf. Das heißt, dass bei Sonnenuntergang die blauen Farben reduziert werden und wärmere, gelbere Farben das Display erhellen. Am Morgen wird sich das Farbspektrum wieder in den normalen Bereich verschieben. Apple selbst beschreibt den Modus wie folgt:

"Viele Studien haben gezeigt, dass helles blaues Licht am Abend deinen inneren Rhytmus beeinflussen kann und dich schwieriger einschlafen lässt. Night Shift nutzt die Uhr deines Geräts und deine Geolocation, um zu bestimmen wann der Sonnenuntergang an deiner Position ist. Danach schaltet es automatisch die Farben deines Displays in das warme Ende des Spektrums. Dass schont deine Augen. Am Morgen kehrt das Display zu den Standardeinstellungen zurück. Schöne Träume."

Darüber hinaus wurde eine Diktierfunktion für die chinesische Sprache Wu eingebaut, die vornehmlich in und in der Nähe von Shanghai gesprochen wird. Außerdem kann Siri nun Cricket-Spielergebnisse recherchieren und kennt Statistiken der Indian Premier League und des International Cricket Council.

Weitere Funktionen der neuen Softwareversion sind bis jetzt noch nicht bekannt. Die Beta 1 von macOS Sierra 10.12.4 erscheint übrigens nur einen Tag nach der finalen Version von macOS Sierra 10.12.3.

Der Download erfolgt über das Apple Developer Center oder über den Mac App Store auf registrierte Geräte. Die öffentliche Beta wird noch im Laufe der Woche erwartet.