20.07.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple arbeitet nach einem Bericht heimlich mit dem chinesischen Batteriehersteller Contemporary Amperex Technology im Bereich der Autoakkus zusammen. Ein eigenes Auto plant Apple aber wohl nicht mehr.



20.07.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Andreas Donath)

Nach Informationen der Publikation Yicai Global haben Apple und Contemporary Amperex Technology eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnet. Gemeinsam wollen die Unternehmen angeblich bei Forschung und Entwicklung von Batterien für Elektroautos zusammenarbeiten.

CATL wurde im Jahr 2011 als Spinoff der Firma Amperex Technology gegründet, die ihrerseits ein großer Anbieter von Akkus für iPhones und andere Apple-Produkte ist.

CATL hat seinen Sitz im chinesischen Ningde und ist nach eigener Darstellung ein führendes Unternehmen in Bereich Lithium-Ionen-Akkus. Angeblich arbeiten derzeit mehr als 3.700 Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen ist nach eigener Darstellung der weltweit drittgrößte Hersteller von Hybrid- und Elektrofahrzeugbatterien. An erster und zweiter Stelle stehen die chinesischen Konkurrenten BYD und Panasonic, die Tesla mit Akkus versorgen. Die Lithium-Ionen-Akkus des Unternehmens werden sowohl in Pkw als auch in Bussen eingesetzt.

Der Gründ für Apples Eintritt in die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen von CATL bleibt unbekannt, da der iPhone-Hersteller angeblich Pläne für sein eigenes Elektrofahrzeug aufgegeben hat. Apple hat stattdessen sein Interesse an autonomen Fahrzeug-Technologien hervorgehoben.

"Wir konzentrieren uns auf autonome Systeme", sagte Tim Cook, Apple CEO, in einem Interview mit Bloomberg. "Es ist eine Kerntechnologie, die wir als sehr wichtig ansehen." Apple testet seine Software in den USA bereits mit einigen Lexus-SUVs.

CATL plant, bis 2020 seine jährlich gefertigte Akkukapazität auf 50 Gigawattstunden zu erhöhen. Tesla erwartet, dass die Gigafactory in Nevada mindestens 35 Gigawattstunden pro Jahr erzeugen kann. Bis 2020 sollen 150 Gigawattstunden Akkukapazität pro Jahr produziert werden.

Zu den Zielen des Unternehmens gehört es außerdem, die Batteriekosten zu senken und ihre Energiedichte und Ladegeschwindigkeit zu erhöhen. Im vergangenen Jahr wurde eine Schnelllade-Lösung präsentiert, die nur 15 Minuten braucht, um einen Autoakku mit Lithium-Ionen-Technik auf 90 Prozent aufzuladen.