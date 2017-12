20.12.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Paragon Software veröffentlicht eine kostenlose Software, um über Windows auf Datenträger wie Festplatten zugreifen zu können, die mit Apples neuem Dateisystem APFS formatiert sind. Die Software heißt APFS für Windows Key Tool.



Paragon Software aus Deutschland hat mit APFS für Windows Key Tool eine Software veröffentlicht, mit der auch von Windows aus auf APFS-formatierten Speicher zugegriffen werden kann. Das macht es für Windows-Nutzer deutlich leichter, sich mit Mac-Anwendern auszutauschen.

Der Windows-Treiber ist aktuell nur in einer Preview-Version erhältlich. Mit APFS für Windows können Anwender sofort auf APFS-formatierte Festplattenlaufwerke (HDDs), Solid-State-Laufwerke (SSDs) oder Flash-Laufwerke direkt auf Windows-PCs zugreifen. APFS wurde 2016 eingeführt und ist Apples proprietäres neues Dateisystem, das mit macOS High Sierra veröffentlicht wurde.

APFS ersetzt Mac OS Extended (HFS+) als Standard-Dateisystem für SSDs und andere All-Flash-Speicher-Arrays. Bisher gab es keine Möglichkeit, APFS-Partitionen mit den Tools der Boot Camp-Treiber von Apple oder anderen Windows-Dienstprogrammen zu lesen.

APFS for Windows von Paragon Software löst dieses Problem, indem es PC-Benutzern ermöglicht, APFS-formatierte Volumes von Windows zu lesen. Paragon APFS für Windows Preview kann online bezogen werden. Aktuell wird nur ein Lesezugriff unterstützt. Ob später auch eine Variante mit Schreibzugriff veröffentlicht wird, ist bisher nicht bekannt. Mit einem NTFS-Treiber für macOS ist Paragon auch so verfahren, was die Hoffnung nährt, dass bei APFS für Windows ebenso verfahren wird.