Mass Effect: Andromeda ist da! Zeitgleich mit Veröffentlichung des von Fans langerwarteten SciFi-Rollenspiels für Windows-PCs, PlayStation 4 und Xbox One steht mit „Apex HQ“ auch schon die passende Companion-App für iPhone und iPad im App Store zum kostenlosen Download bereit.

Mass Effect: Andromeda schlägt ein neues Kapitel im Mass-Effect-Spieleuniversum auf, bedient sich dabei aber auch weiterhin dem aus der ursprünglichen Trilogie bewährten Mix aus Action, Rollenspiel und Shooter. In der Haut von Sara oder Scott Ryder bricht man in neue Welten auf und sucht in der namensgebenden Andromeda-Galaxie nach einem neuen Zuhause für die Menschheit.

Lesetipp

Kompromiss oder Universallösung? Hardwrk Backpack Pro im Test

Beim Pendeln oder auf kurzen Geschäftsreisen will man mit möglichst leichtem Gepäck unterwegs sein. Genau dafür entwickelte Hardwrk in... mehr

Companion-App für Mass-Effect-Mehrspielermodus

Electronic Arts lancierte bereits mehrere Begleit-Apps zu Spielen wie etwa Die Sims, Battlefield und Mirror’s Edge. Die Anwendungen für iPhone und iPad verlängern die Spieleerfahrung vom heimischen Fernseher oder PC auf mobile Geräte, beispielsweise in dem sich Bestenlisten und der Fortschritt von Freunden einsehen lässt oder die Ausrüstung der eigenen Spielfigur auch unterwegs angepasst werden kann.

Apex HQ, die Companion-App zu Mass Effect: Andromeda, richtet sich an die Fans des actionlastigen Mehrspielermodus der Neuerscheinung. Über die App lässt sich die Charakterentwicklung verfolgen, auch erhaltene Gegenstände und sonstige Belohnungen werden angezeigt.

Laden im App Store Mass Effect: Andromeda APEX HQ Entwickler: EA Swiss Sarl Preis: Gratis

Laden

Darüber hinaus lassen sich die Fertigkeiten der Spielfigur über die App anpassen, Fähigkeitenpunkte investieren, neue Teams zusammenzustellen und Einsatzteam-Missionen befehligen. Natürlich informiert die App auch über Neuigkeiten aus dem Mass-Effect-Universum. Wer all das unterwegs, etwa beim Pendeln erledigt, kann zuhause mehr Zeit im eigentlichen Spiel verbringen.

Mass Effect: Andromeda ist ab sofort für Windows-PCs, Xbox One und PlayStation 4 im Handel erhältlich, die Companion-App steht kostenlos im App Store zum Download bereit. Die App setzt iOS 9.3 voraus.