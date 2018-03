In wenigen Stunden wird Apple sein erstes Event in diesem Jahr abhalten. Anders als sonst hat man hier das Thema klar definiert und möchte sich vor allem an den Bildungsbereich wenden. Gerüchten zufolge soll das Unternehmen planen ein günstiges iPad für Bildungseinrichtungen vorzustellen. Nun haben schon Google und Acer reagiert und kurzfristig das Acer Chromebook Tab 10 vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein günstiges Tablet mit Chrome OS.