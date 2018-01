05.01.2018 - 17:58 Uhr Geschrieben von Stefanie Seidler

Damit Sie an Ihrem iPhone X länger Spaß haben, lohnt sich die Investition in eine gute Schutzhülle. Das Sie dabei nicht das Sparschwein schlachten müssen, zeigt der hannoveraner Hersteller hardwrk mit seinen neuen Cases für das iPhone X, iPhone 8 und iPhone 7. Finden Sie Ihre neue Schutzhülle auf Amazon für nur 7,49 Euro. Aber Achtung! Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.



05.01.2018 - 17:58 Uhr Geschrieben von Stefanie Seidler

Schützen Sie Ihr iPhone vor Verschmutzungen, Kratzern und weiteren Schäden mit einer hardwrk-Schutzhülle. Dabei können Sie beim Kauf auf Amazon kräftig sparen. Für kurze Zeit gibt es die neuen Hüllen für den Angebotspreis von 7,49 Euro je Case.

hardwrk Anti-Scratch Case für nur 7,49 Euro

Das Anti-Scratch Case schützt Ihr iPhone vor Kratzern und weiteren Beschädigungen. (Bild: hardwrk)

hardwrk ultra-slim Case für nur 7,49 Euro

Das hardwrk Anti-Scratch Case besteht aus einer stabilen Kunststoffrückseite, so wird Ihr iPhone optimal vor Kratzern und Stürzen schützt. Der Rahmen des Anti-Scratch Cases besteht aus weichem Silikon und passt sich dadurch perfekt an das iPhone an. Passgenaue Aussparungen sorgen dafür, dass Sie alle alle Anschlüsse, Kamera und Tasten erreichen.

Neu gibt es das ultra-slim Case von hardwrk in der angesagten Kohlefaser-Optik. (Bild: hardwrk)

Ganz neu gibt es das ultra-slim Case im angesagten Carbon Fiber Look. Die ultradünne Schutzhülle von hardwrk überzeigt durch eine innovative Kohlefaser-Optik. Die Schutzhülle besteht aus hochwertigem Hartplastik Polycarbonat und besticht durch ein edles und modisches Design.

Produkthinweis hardwrk Anti-Scratch Case für Apple iPhone X - transparent - kratzfeste Schutzhülle für optimalen Schutz Preis: 7,49 €

Hier geht's zum Angebot:

iPhone X: hardwrk Anti-Scratch Case

iPhone 7/8:hardwrk Anti-Scratch Case

iPhone X: ultra-slim Case im Carbon-Fiber-Look

iPhone 7/8: ultra-slim Case im Carbon-Fiber-Look