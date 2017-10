Die Amerikaner lieben Apple: Eine Umfrage, die für den Wirtschaftssender CNBC unternommen wurde, präsentiert ein bemerkenswertes Ergebnis. Bald zwei Drittel der Amerikaner haben mindestens ein Apple-Produkt oder sogar mehrere. Die Umfrage wurde im vergangenen September von Hart Research und Public Opinion Strategies durchgeführt und ist nicht repräsentativ. Sie soll eine Fehlertoleranz von 3,5 Prozentpunkten aufweisen.

Viele Amerikaner besitzen mehr als ein Apple-Produkt (Bild: Apple)

Schenkt man der Umfrage von CNBC ein wenig Aufmerksamkeit, dann muss man annehmen, dass bald zwei Drittel der Amerikaner ein oder mehrere Apple-Produkte besitzen. Es wurden dazu lediglich 800 Personen im Rahmen der „All-America Economic Survey“ befragt. Diese förderte zutage, dass zwischen den ärmsten und reichsten Haushalten nur ein quantitativer Unterschied besteht. Denn selbst in den ärmsten Haushalten gab es im Schnitt ein Apple-Gerät, in den reichsten hingegen 4,7.

In der Gruppe derjenigen, die über weniger als 30.000 US-Dollar Jahreseinkommen verfügen, oder Rentner sind, oder aber Frauen jenseits der 50, haben weniger als die Hälfte ein Apple-Gerät.

Lesetipp AirPods meistverkaufte kabellose Kopfhörer Eine Studie des Marktforschungsunternehmens NPD Group bescheinigt den AirPods von Apple einen Anteil von 85 Prozent aller verkauften kabellosen... mehr

Apple-Produkte finden weite Verbreitung trotz Preis

Die Marktforscher zeigten sich überrascht. Denn im Jahr 2012 wurde eine vergleichbare Umfrage durchgeführt. Seinerzeit erzielte Apple einen Verbreitungsgrad von 50 Prozent in den US-Haushalten. Man könne sich kein anderes Produkt vorstellen, erst recht nicht mit einem so hohen Preis, dessen Verbreitung in der amerikanischen Öffentlichkeit derart ausgeprägt sei, heißt es.

64 Prozent der Befragten gaben an, mit ihrem iPhone hauptsächlich produktiv zu sein, wohingegen 27 Prozent angaben, damit vorwiegend unproduktiv zu sein.

iPhone beliebt bei Jugendlichen

In diesem Jahr wurde bereits eine Umfrage von der Investmentbank Piper Jaffray ausgeführt. Diese kam zu dem Ergebnis, dass 76 Prozent der Teenager ein iPhone besäßen. Ein Jahr zuvor waren es zum gleichen Zeitpunkt lediglich 69 Prozent.

Während es in Amerika tatsächlich ein Faible für Apple zu geben scheint, ist das in Europa von Land zu Land teilweise ganz anders. Es gibt Märkte, in denen sich das Unternehmen deutlich mehr anstrengen muss, weil es keinen Heimbonus für sich reklamieren kann.