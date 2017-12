„Amazon Music Storage“ wird eingestellt. Bestehende Kundenverhältnisse möchte Amazon noch bis einschließlich Januar 2019 bedienen. Neuanmeldungen weder für Gratis- nach für Abo-Optionen sind nach dem 15. Januar 2018 nicht mehr einrichtbar. Dies kündigte das Unternehmen nun mit. Damit verschwindet eine Alternative zu Apples iTunes Match vom Markt.

Amazon Music Logo (Bild: Amazon)

Vielleicht kennen Sie iTunes Match, vielleicht haben Sie den Service sogar abonniert. Er kostet knapp 25 Euro pro Jahr. Im Unterschied zu Apple Music können Sie bei iTunes Match auch solche eigenen Songs in der Cloud speichern, die Apple selbst nicht im Katalog vorliegen. Die Zahl der Songs war allerdings anfangs auf 25.000 Stück begrenzt.

Amazon Music Storage wird eingestellt

Demgegenüber hat Amazon seit Juli 2012 ein eigenes Angebot betrieben. Dieses trug den Namen „Amazon Music Storage“. Für ebenfalls 25 Euro konnten Sie allerdings 10 mal so viele Songs (250.000 Stück) in der Cloud speichern und von überall her streamen. Damit ist jetzt Schluss. Nach dem 15. Januar 2018 erlaubt Amazon keine Anmeldungen mehr. Im Januar 2019 wird der Service dann vom Netz genommen.

Musik, die Sie bei Amazon kaufen und eventuell als MP3-Kopie angeboten bekommen, wird auch über den Zeitpunkt hinaus in der Cloud gespeichert bleiben, erklärt der Anbieter.