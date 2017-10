Wann kommt die „Amazon Prime Video“-App fürs neue Apple TV? Offenbar am 26. Oktober 2017 wird die neue Software für Apples Streaming-Set-Top-Box veröffentlicht. Dies jedenfalls behauptet ein vermeintlicher Mitarbeiter Amazons, der im Umfeld des Projekts mitgearbeitet haben will und daher entsprechende Informationen verfügt. Dieser hatte im vergangenen Monat bereits gewarnt, dass die Software eine Weile in der Schublade liege und Amazon sie nur aus unternehmensstrategischen Gründen noch nicht veröffentlicht habe.

Apple TV 4K bald auch mit Amazon Prime Video? (Bild: Apple)

Derselbe Nutzer namens „AmazonVideoEngineer“, der bereits Ende September mit einer Veröffentlichung auf Reddit für Interesse sorgte, hat sich nun erneut zu Wort gemeldet. Seinerzeit behauptete er, Amazon habe die App bereits fertig, würde Sie allerdings aus unternehmenspolitischen Gründen nicht veröffentlichen. Er machte seinem Ärger darüber auf Reddit Luft und warnte, die App könne womöglich sogar erst im November veröffentlicht werden. Seinerzeit nannte er aber auch schon den 26. Oktober als möglichen Veröffentlichungstermin und hat nun betont, dass der Release der App an diesem Tag sehr wahrscheinlich anzunehmen sei.

Skepsis wahren

Während die Informationen sich natürlich in den Ohren von Fans besonders gut anhören, sind sie doch mit Vorsicht zu genießen. Denn bislang wurde die Identität des Reddit-Nutzers von den Herausgebern der Plattform nicht bestätigt. Das wird in manchen Fällen getan, wenn zum Beispiel sichergestellt werden muss, dass bei einer Fragerunde zwischen Nutzern und Firmenverantwortlichen auch tatsächlich keine Fake-News verbreitet werden.

Welt geht für Fans von Apple TV nicht unter

Fans des Apple TV wissen schon jetzt: Selbst wenn die „Amazon Prime Video“-App am 26. Oktober noch nicht erscheinen sollte, geht die Welt davon nicht unter. Denn: Schon jetzt können Sie die Inhalte des Streaming-Angebots auf einfache Weise per AirPlay an das Gerät senden.