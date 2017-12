Warum hat Amazon sich bloß so lange geziert? Das Unternehmen von Jeff Bezos hat vor kurzem, nach über zwei Jahren Wartezeit, endlich eine App zum Empfang von Amazon Prime Video im App Store veröffentlicht. Doch nun sah sich das Unternehmen sogar dazu in der Lage einen Rekord zu vermelden. Die eigene App hätte einen Rekord gebrochen. Sie wurde so oft heruntergeladen, wie davor noch keine andere tvOS-App in seiner ersten Woche.

Ironie ist, wenn man jetzt fragt: Ist das nicht schön? Amazon und Apple wurden sich über zwei Jahre nicht einig. Solange hat es gedauert, vielleicht nicht ganz so lange, bis die Bedingungen geschaffen wurden, dass der Onlinehändler die Plattform als würdig ansah, eine App dafür zu produzieren. Es lag vor allem am Geld. Das hat im Juni 2016 Jeff Bezos höchstpersönlich zu Protokoll gegeben.

Amazon Prime Video stellt Rekord auf

So oft wie keine andere App vorher wurde die neue Software von Amazon nun für die neuen Modelle des Apple TV heruntergeladen (4G und 5G/4K). Dies gilt für Kennzahlen der ersten Woche seit Verfügbarkeit. Der Onlinehändler selbst hat sich nicht nehmen lassen, dies in einem Statement herauszuposaunen. Konkrete Downloadzahlen erfahren wir allerdings nicht. Es heißt lediglich, das die Prime-Video-App ein Hit unter den Besitzern des Apple TV weltweit sei.

Keine genauen Zahlen bekannt

Obwohl Amazon über die Statistiken für Entwickler natürlich die Downloadzahlen auf die Person genau kennt, verriet das Unternehmen diese jedoch nicht.

Man könnte sich der Frage nach der Zahl von Downloads nur sehr vage nähern. Bekannt ist beispielsweise, dass Amazon laut Eigenauskunft rund 90 Millionen Prime-Abonnenten hat. Weltweit kommen sicher noch etliche Millionen hinzu. Wir wissen auch, dass Amazon selbst mit dem Fire TV und dem Fire TV Stick zwei sehr gefragte Empfangsgeräte für das Videostreaming-Angebot anbietet. Die genaue Zahl von Nutzern des Service über das Apple TV werden wir so nicht erfahren.

Große Schnittmenge zwischen Amazon- und Apple-Kunden

Interessant ist jedoch die Tatsache, dass Amazon den Rekord an App-Downloads hält, während gleichzeitig Netflix der größte Videostreaming-Anbieter ist. Das heißt konkret, dass es eine größere Schnittmenge zwischen Kunden von Amazon und Apple gibt. Vielleicht sorgt das ja dafür, dass der Onlinehändler in Zukunft die App noch weiter verbessert.