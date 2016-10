Es gibt Situationen, in denen Dokumente entsorgt gehören. Handelt es sich dabei um solche mit sensiblen Daten, greifen Sie besser zu einem Aktenvernichter. Einen solchen bekommen Sie derzeit bei Amazon deutlich vergünstigt. Er „frisst“ sogar Kreditkarten.

Aktenvernichter Powershred M-3C von Fellowes (Bild: Fellowes)

Bei jedem von uns kommt der Zeitpunkt, an dem sensible Daten vernichtet werden müssen. Wenn es um digitale Informationen geht, gibt es andere Mittel und Wege, aber bei „physikalischen“ Dokumenten führt oft kein Weg an einem Aktenvernichter vorbei. Der Fellowes Powershred M-3C bietet eine höhere Sicherheit dank Partikelschnitt. Das Gerät bietet einen 11 Liter Papierkorb, in dem die geschredderten Dokumente Platz finden. Es funktioniert gemäß den DIN-Sicherheitsstufen P-4 für Papierdokumente und T-4 für Kreditkarten. Denn richtig: Der Powershred M3-Cvernichtet auch EC- und Kreditkarten. Heft- und Büroklammern, die an Dokumenten haften, stellen für ihn außerdem kein Problem dar.

Zum Deal: Fellowes Powershred M-3C Aktenvernichter 50 Prozent günstiger.

Bei Amazon bekommen Sie das Gerät derzeit für 32,95 Euro; die Versandkosten entfallen für Prime-Mitglieder. Dieser Preis liegt 50 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers (66,49 Euro). Er liegt aber vor allem deutlich unterhalb der weiteren Ergebnisse in Preissuchmaschinen. Der nächst günstigste Anbieter verkauft das Gerät für über 41 Euro.