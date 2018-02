08.02.2018 - 15:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten Jahr ging Apple einen längst überfälligen Schritt und spendierte der neuen iPhone-Generation endlich eine kabelloses Ladeoption. Anders als sonst setzt Apple dabei auf den allgemein anerkannten Qi-Standard. Jedoch kündigte man zeitgleich eine deutlich bessere auf dem Standard-basierende Ladematte namens AirPower für das iPhone 8 (Plus), iPhone X, die Apple Watch und die AirPods an. Diese könnte schon nächsten Monat gemeinsam mit einem neuen Ladecase für die AirPods erscheinen.



Nachdem Apple im letzten September die Ladematte AirPower für das iPhone, die Apple Watch und die AirPods ankündigte, wurde es schnell ruhig um Apples Qi-Aufladegerät. Nun könnte neue Bewegung in das Thema kommen. Einem aktuellen Bericht zufolge soll die amerikanische Elektronikkette „Best Buy“ Ende März erste Lieferungen erhalten. Auch wenn sich die Website The Apple Post in der Vergangenheit nicht immer als zuverlässig entpuppte, könnte an diesem Gerücht tatsächlich etwas dran sein.

Schon vor wenigen Tagen kam das Gerücht auf, dass Apple in den nächsten beiden Monaten ein erstes Event abhalten könnte, um neue Hardware zu präsentieren. Neben den großen Produkten könnte das Unternehmen auch einen Preis sowie Veröffentlichungstermin für die Ladematte nennen. Aktuell geht man davon aus, dass diese etwa 200 Euro kosten könnte.

Gleichzeitig könnte auch das neue Ladecase für die AirPods erscheinen, welches sich über AirPower aufladen lässt. Diese könnte in zwei Versionen in die Läden kommen. Während die Variante für Einzelhändler neben dem neuen Ladecase auch AirPods enthält, könnte Apple hingegen das Ladecase in seinen eigenen Läden auch einzeln verkaufen. Das drahtlose Ladecase könnte hier für rund 70 Euro über die Ladentheke gehen.

Ob Apple beide Geräte im März veröffentlichen wird, ist natürlich nicht bestätigt. Eventuell entscheidet sich das Unternehmen auch für eine kurzfristige Veröffentlichung ohne große Ankündigung wie zuletzt bei den AirPods. Auch der Vorbestellstart für den HomePod erhielt im Januar lediglich eine kurzfristige Vorabinformation.