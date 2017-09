​Zu früh gefreut? Medien und Kunden berichten übereinstimmend, dass trotz iOS 11 und tvOS 11 derzeit noch keine Nutzung von AirPlay 2 mit entsprechenden Geräten möglich sei. Der neue Standard für kabellose Mehrraum-Audioübertragungen scheint offenbar weder am iPhone, iPad oder Apple TV zu funktionieren.

Nicht nur mit dem neuen iPhone 8 sollte AirPlay 2 funktionieren (Bild: Apple)

Bei der Synchronisation von Nachrichten in iMessage auf unterschiedlichen Geräten, als Feature zwischen iOS 11 und macOS High Sierra, gab es während des Betatests Hinweise seitens Apple, dass die Funktionalität kurze Zeit deaktiviert würde, um dann etwas später wieder in Betrieb genommen zu werden.

Keine Hinweise auf Verbleib von AirPlay 2

Derlei Hinweise gab es bei AirPlay 2 nicht. Die Testsituation wird durch die Tatsache erschwert, dass es derzeit nur am Apple TV der vierten Generation möglich ist, das System zur Mehrraum-Audioübertragung auszuprobieren. Die an die Set-Top-Boxen angeschlossenen Lautsprecher/Fernseher sollten „eigentlich“ als separate Streamingziele identifiziert werden. Nur selbst in Haushalten oder Redaktionen, in denen mehr als ein Apple TV vorhanden sind, scheint die Funktion noch nicht implementiert.

AirPlay 2 soll in iOS 11 kabellose Mehrraum-Audioübertragungen realisieren (Bild: Apple)

Zu erkennen ist diese an der Darstellung im AirPlay-Layover im Kontrollzentrum. Es sollte eigentlich möglich sein, mehrere Geräte auszuwählen, was jedoch bislang nicht funktioniert (vgl. Screenshot).

Derzeit funktioniert AirPlay 2 in iOS 11 und mit tvOS 11 offenbar noch nicht (Bild: Screenshot)

Wir haben Apples Pressestelle in dieser Angelegenheit kontaktiert. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir sie an dieser Stelle nachreichen.

Support von AirPlay 2 bei Drittanbietern

Hersteller wie Libratone haben bereits angekündigt, einige Ihrer kabellosen Lautsprecher (Zipp, Zipp mini) AirPlay-2-kompatibel zu machen. Dies soll per Firmware-Update geschehen. Von Bose ist bekannt, dass ein neues Modell des SoundTouch-Lautsprechers erscheinen sollte. Naim Audio hat Produkte auf den Markt gebracht, die ebenfalls kompatibel gemacht werden können. Andere Hersteller, die Apple im Rahmen der WWDC 2017 beworben hatte, haben zu ihrer AirPlay-2-Strategie noch kein offizielles Statement abgegeben.