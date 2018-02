22.02.2018 - 12:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In den letzten beiden Tagen veröffentlichte Apple neue Beta-Versionen zu iOS 11.3 und tvOS 11.3. Während zunächst die Freude über die „AirPlay 2“-Integration groß war, sorgte das Unternehmen nun für eine Überraschung. In der dritten Beta deaktivierte man nämlich das Feature wieder und sorgt damit für Ungewissheit darüber, ob die zweite AirPlay-Generation gemeinsam mit dem bald erscheinenden Update veröffentlicht wird.

Ursprünglich kündigte Apple im letzten Jahr an, dass gemeinsam mit iOS 11 und Co. auch AirPlay 2 in die Geräte Einzug halten sollte. Als Features nannte man damals eine stabilere Verbindung sowie die Möglichkeit von Multi-Room-Audio, welches gerade durch den HomePod vorangetrieben werden sollte. Apples smarter Lautsprecher sollte das Feature auch nutzen, um eine Stereo-Wiedergabe über zwei verbundene Geräte zu ermöglichen.

Kurz vor der Veröffentlichung des HomePod wurde das Feature jedoch verschoben und daher machten die ersten beiden Beta-Versionen zu iOS 11.3 Hoffnung auf ein baldiges Erscheinen, da dort AirPlay 2 bereits integriert wurde. Mit der dritten Beta entfernte man die Funktion jedoch wieder.

Natürlich war AirPlay 2 laut den ersten Testern nicht immer voll funktionsfähig, aber dennoch hat die Deaktivierung einen faden Beigeschmack. Aktuell ist daher unklar, ob das Feature in einer kommenden Beta zurückkehren wird oder ob Apple es gar auf einen spätere iOS-Version verschiebt. Sobald die zweite Generation veröffentlicht wird und auch entsprechende Updates für den HomePod und Apple TV bereitstehen, dürfte auch die Unterstützung von Drittanbietern nicht lange auf sich warten lassen. Etwa Sonos kündigte für den Sonos One eine Aktualisierung an und würde sich damit noch einfacher in Apples Multi-Room-Audio-Lösung einbinden. Bis dahin müssen wir uns wohl noch etwas gedulden.

