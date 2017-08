AirDrop ist eine einfache Möglichkeit, mit anderen Geräten von Apple in seiner Umgebung Daten kabellos zu teilen. Von Links, bis zu Bildern oder Videos. Häufig vergessen Nutzer aber die Funktion nach der Übertragung wieder zu deaktivieren, oder auf bekannte Kontakte zu beschränken. Dies nutzen nun scheinbar Exhibitionisten aus, wie die New York Post berichtet.

Um sicher zu gehen, sollte mindestens "Nur für Kontakte" bei AirDrop aktiviert sein. (Bild: Mockrop)

AirDrop ist Bestandteil von macOS und iOS, ermöglicht also den Austausch zwischen iPhone, iPad, iPod touch und Mac. In den Standardeinstellung ist die Funktion aktiviert, allerdings lassen sich so nur Bilder und Daten von Personen empfangen, die auch in der Kontakte-App eingetragen sind und sich im Umkreis weniger Meter befinden. Dies soll vor Missbrauch der Funktion durch ungewollte Bilder schützen. AirDrop lässt sich aber manuell auch so einstellen, das es den Empfang von jedem Gerät erlaubt. Vergessen Nutzer AirDrop wieder auf "Nur für Kontakte" umzustellen oder ganz auszuschalten, dann besteht die Gefahr, dass sie ungewollt Bilder zugesendet bekommen. Genau dies soll nun mit Nacktbildern in der New Yorker U-Bahn geschehen sein, wie die New York Post berichtet.

Weibliche Fahrgäste hätten dort ungefragt Nacktbilder von Fremden zugesendet bekommen. AirDrop fragt zwar zunächst nach, ob der Empfang gestartet werden soll, zeigt aber bereits in diesem Dialog eine Vorschau des Bildes an. Ähnliche Fälle sind vor einigen Jahren bereits in England gemeldet worden. Die Absender dieser Nachrichten sind so gut wie nicht ausfindig zu machen. Um sich vor solchen Bildern zu schützen, ist es sinnvoll AirDrop entweder über das Kontrollzentrum zu deaktivieren oder auf "Nur für Kontakte" umzustellen und nur im Bedarfsfall auf "Für jeden" umzustellen.