05.08.2017 - 09:12 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple will groß in die Augmented Reality einsteigen und testet eigene Brillen dafür. Eine Variante soll kein Display besitzen sondern nur mit dem iPhone funktionieren. In der Brille wird eine 3D-Kamera eingebaut sein. Wer den Begriff Glassholes noch kennt, weiß, dass Nutzer sich mit einer AR-Brille erheblichen Ärger einhandeln können.



Ein neuer Bericht der Financial Times legt nahe, dass Apple verschiedene Prototypen der Apple AR-Glasses testet. Die Brille soll Kameras, Sensoren und Bildschirme enthalten, aber einigen Modellen fehlt das eigene Display. Sie nutzen hingegen das iPhone zur Darstellung.

Apple scheint das ARKit, dass für iOS 11 und das iPad und iPhone entwickelt wurde, auch in die Brille integrieren zu wollen. Damit wird die Umgebung aufgenommen und zusammen mit dem iPhone virtuelle Gegenstände in das Live-Bild eingeblendet. Das wird Datenschützern nicht gefallen, die schon bei den Google Glasses eine Gefahr für die Persönlichkeitsrechte Dritter sahen, weil damit unbemerkt Aufnahmen gefertigt werden können. Deren Benutzer wurden als potentielle Dauerfilmer und Spanner empfunden, bekamen teilweise Eintrittsverbote und wurden gemeinhin als Glassholes als Akronym aus "Glasses" und "Assholes" bezeichnet.

Aktuell gibt es dem Bericht nach noch verschiedene Arten von Prototypen, mit denen experimentiert wird. Eine Gruppe von Ingenieuren soll eine Brille befürworten, die auf eigene teure Displays verzichtet. So könnte die AR-Brille letztlich ein ähnliches Zubehör wie Snapchats Spectacles werden und nicht in die Nähe eines Produkte wie Microsofts Hololens rücken. Das würde sie einem breiteren Publikum öffnen.

Bisher hatte Apple bestritten an einer Brille für Augmented Reality zu arbeiten, doch vor Kurzem wurde in Hongkong die Marke iCloud auch auf Smartglasses und VR-Headsets erweitert. In der Zukunft könnte es also eventuell doch Brillen und Headsets von Apple geben, um entsprechende Inhalte anzusehen.

2016 sprach Apple-CEO Tim Cook darüber, dass VR und auch AR mehr als nur Nischen seien und er sie für wirklich interessant halte. Anfang 2017 berichtete Blogger Robert Scoble, dass Apple gemeinsam mit der Carl Zeiss AG eine smarte Brille mit „Augmented Reality"-Funktionalität entwickelt. Laut Scoble soll ein Zeiss-Mitarbeiter ihm gegenüber die Partnerschaft beider Unternehmen auf der CES 2017 in Las Vegas bestätigt haben. Passiert ist seitdem bekanntlich nichts.