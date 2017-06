Die Kunden von BMW konfigurieren ihr Auto fast immer zuhause – 3 Millionen mal im Monat. (Bild: Adobe)

Die Autobranche ist durch die Digitalisierung stark im Wandel. „Das Auto ist das größte Endgerät heutzutage,“ kommentierte Brad Rencher von Adobe. „Und hier steckt so viel Potenzial für Veränderung.“ Als Beispiel zeigte BMW, wie sich der 100 Jahre alte Traditionshersteller angepasst hat. „Früher drehten sich alle Gedanken um das Auto, heute geht es darum, was der Kunde braucht,“ so Dr. Rainer Feurer von BMW. BMW will 2025 100 Millionen Kunden nicht nur haben, sondern jeden davon kennen. Dafür braucht man Daten, um den Kunden zu verstehen. BMW zeigte in einem Demo, wie man in der Lage ist, auf jeden Kunden zugeschnittene Seiten auszuliefern – zum Beispiel mit einem Sportwagen als Eye-Catcher.

Das Kundenverhalten hat sich grundsätzlich verändert: Heute kommen Kunden mit einem vorkonfigurierten Auto zum Händler. Online kann er noch mehr erledigen: Zum Beispiel seinen Gebrauchtwagen in Zahlung geben und sich ein Finanzierungsangebot für den neuen einholen. So sind 97 Prozent der Kunden, die heute zum Schalter kommen, vorab informiert, was wiederum den Verkauf am Schalter verändert. „Hier geht es mehr um das positive Erlebnis, da die Beratung schon vorab stattgefunden hat,“ so Feurer. Und auch im Auto geht es immer mehr um Digitales: Hier müssen die Hersteller Verbindungen zu den gewohnten Diensten herstellen und nicht nur eigene Navigationssoftware gestalten. „Die Kunden wollen hier keinen Musikservice von BMW, sondern ihren gewohnten von zu Hause, wie Spotify, weiter nutzen. Hier geht es darum, eine nahtlose Erfahrung zu schaffen.“