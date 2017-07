25.07.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Flash hat unzählige Sicherheitslücken und es werden noch immer welche entdeckt, die Adobe dann mit Patches schließen muss. Außerdem ist die Technik recht akkuzehrend, weshalb sie Apple in Dorn im Auge ist und deshalb auch nie auf iOS implementiert wurde. Adobe und Apple wollen Flash nun bis 2020 aus dem Verkehr ziehen.



(Bild: Adobe / Bildmontage: Mac Life)

Flash gibt es schon eine gefühlte Ewigkeit und so ist es auch: Die Plattform gibt es mit Macromedia Flash schon seit 1997 und die Vorläufer stammt aus dem Jahr 1995. Trotz einer langen Liste von technischen Nachteilen und Sicherheitslücken sowie von besseren Alternativen gibt es den Flash-Player immer noch. Adobe hat ihn schlichtweg nicht aufgegeben. Doch das ändert sich nun: Bis 2020 wird das Plugin ausgemustert, wie Adobe angekündigt hat.

Adobe arbeitet mit Apple und Google daran, den bevorstehenden Tod von Flash vorzubereiten. Adobe will Content-Ersteller dazu ermutigen, vorhandene Flash-Inhalte in neue, offenen Formate zu migrieren. In einigen Regionen, in denen ältere, unsichere Flash-Versionen stark verbreitet sind, will Adobe agressiver vorgehen. Wie das aussieht, ist noch nicht bekannt.

Apple-Nutzer kennen das Web teilweise nur ohne Flash. Das iPhone, iPad und der iPod touch unterstützten Flash nie. Auf dem Mac ist Flash seit 2010 nicht mehr vorinstalliert. Wenn Mac-Benutzer Flash installieren, bleibt es standardmäßig ausgeschaltet. Safari erfordert eine explizite Genehmigung für jeder Website, bevor das Flash-Plugin ausgeführt wird.

Mit den Video und Media Source Extensions für HTML, HTML Canvas und WebGL, CSS Transitions und Animationen sowie WebRTC und WebAssembly gibt es genügend alternative Techniken, um Flash zu ersetzen.