28.07.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Bei TomTom beginnt bald das Abo-Zeitalter und die alte Navigations-App, die Nutzer gekauft haben, wird nicht mehr mit Updates versorgt. Im September 2017 gibt es ein letztes Update, danach muss man auf das Abo-Modell umsteigen, das nach 75 km im Monat Geld kostet. Käufer der alten TomTom-Apps können die neue Version TomTom Go Mobile jedoch 3 Jahre lang kostenlos nutzen.



28.07.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

TomTom ändert sein Geschäftsmodell: Das Unternehmen will in wenigen Wochen das letzte Update für seine iOS-Navigationsapp veröffentlichen, die je nach Ausstattung zwischen 50 und 100 Euro kostete. Danach müssen die Nutzer, die weiterhin Updates im Hinblick auf neue iOS-Versionen und neues Kartenmaterial wollen, auf eine neue App umsteigen, die zwar kostenlos ist, jedoch bei der Benutzung eine Monatsgebühr kostet, sofern man im Monat mehr als 75 km Navigationsunterstützung benötigt.

Ob die alte TomTom-Version noch auf iOS 11 läuft, das ebenfalls im Herbst erscheinen soll, ist nicht bekannt.

Der Aufschrei bei den meisten TomTom-Kunden dürfte jedoch ausfallen, weil Käufer der kostenpflichtigen Apps die neue App samt Updates drei Jahre lang kostenlos nutzen können. Neukunden zahlen jedoch im Jahr 20 Euro - das Drei-Jahres-Abo kostet 45 Euro und enthält Live-Informationen zu Staus und Blitzanlagen.

Die App Go Mobile gibt es schon länger. Sie bietet die Möglichkeit, Kartenmaterial zur Offline-Nutzung herunterzuladen, was bei Auslandsfahrten besonders empfehlenswert ist. Mittlerweile sind viele Kinderkrankheiten beseitigt worden. So gibt es mittlerweile Zwischenziele und alternative Routen. Die App wurde bisher nur für das iPhone veröffentlicht - iPad-Nutzer können ihren größeren Bildschirm nicht nutzen.

Laden im App Store Entwickler: Preis:

Laden