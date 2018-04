27.04.2018 - 18:48 Uhr Geschrieben von Mac Life



27.04.2018 - 18:48 Uhr Geschrieben von Mac Life

Lust auf jede Menge Lesespaß? Dann sichern Sie sich jetzt Deutschlands wohl größtes Zeitschriften-Abo zum unschlagbaren Preis. Readly bietet Ihnen eine Zeitschriften-Flatrate mit über 600 deutschsprachigen Magazinen! Dazu zählen unter anderem auch die Mac Life sowie alle weiteren Titel von Falkemedia.

Mit der Readly-App schmökern Sie in Ihren Lieblingstiteln wann, wo und so oft Sie wollen. Ganz bequem mit dem Online-Reader oder mit der Readly-App, die für iOS, Android und Kindle Fire kostenlos erhältlich ist. So nehmen Sie Ihre Magazine ganz einfach überall mit hin! Im Zug, im Flugzeug, im Wartezimmer. Und damit Sie auch dann genug Lesestoff haben, wenn Sie mal offline sind, laden Sie Ihre Lieblingstitel einfach mit einem Klick herunter.

Testen Sie Readly jetzt zum Sonderpreis von nur 9,99 Euro (statt 29,97 Euro) für drei Monate. Der Haken? Es gibt keinen. Gefällt Ihnen das Angebot nicht, können Sie jederzeit kündigen.

Anzeige