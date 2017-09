​Wird das iPhone-Portfolio 2018 noch größer? Die koreanische Publikation „The Bell“ berichtet unter Berufung auf anonyme Tippgeber, dass Apple für kommendes Jahr in jedem Fall ein iPhone mit mehr als 6 Zoll LCD-Display anbieten wird. Berücksichtigt man vorherige Gerüchte, lautet die Rechnung im kommenden Jahr dann: 2 OLED-iPhones + 1 LCD-iPhone.

Gibt es 2018 ein noch größeres LCD-iPhone? (Bild: Apple)

Das iPhone X kommt erst im November in den Handel. Das Gerät macht Einiges anders. Es bietet ein OLED-Display und damit deutlich höhere Kontrastwerte. Es verzichtet auf Touch ID und nutzt stattdessen Face ID. Und: Es ist teurer als die aktuellen Geräte mit LCD-Display. Nun gab es aber bereits Hinweise, dass Apple im kommenden Jahr sein Portfolio an OLED-Geräten aufstocken wird. Die Nutzer können dann mit zwei OLED-iPhones in unterschiedlicher Größe rechnen.

iPhone mit 6 Zoll LCD-Display?

Vielleicht gibt es gerade deshalb nun Hinweise darauf, dass Apple ein weiteres, drittes Modell mit LCD-Display plant. Es soll in der Diagonale mehr als 6 Zoll messen. So ganz wird man aus den Gerüchten allerdings nicht schlau. Denn: Ein LCD-Modell könnte wegen des günstigeren Kaufpreises andere Käufer ansprechen. Die schiere Displaygröße wäre dazu aber nicht unbedingt angetan.

Hat Apple sich umentschieden?

Dem Bericht von The Bell liegen Informationen von vermeintlichen Apple-Lieferanten zugrunde. Das Unternehmen aus Cupertino, so heißt es dort auch, habe entschieden, kein 5,28 Zoll großes OLED-iPhone anzubieten. Stattdessen werde man auf ein 5,8 und ein 6,46 Zoll großes iPhone mit OLED-Display setzen. Die Geräte werden dann aber, wie auch beim neuen iPhone X sichtbar, trotzdem nicht so wuchtig ausfallen. Denkbar ist, dass Apple also dann eine normale und eine Plus-Variante seines OLED-Smartphones anbietet. Das Display im großen Modell wäre dann sogar größer als bei Samsungs Galaxy Note 8, das nur 6,3 Zoll Displaydiagonale bietet.

Was bedeutet das aber für ein 6 Zoll großes LCD-iPhone? Wäre das dann ein Plus-Modell mit Dual-Kamera? In jedem Fall soll Japan Display als Lieferant der LCD-Displays auserkoren sein.

Erst 2019 würde Apple dann die komplette Produktion auf OLED-Geräte umstellen.