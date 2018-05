iPhone X im iMac-Retro-Look dank Spigen (Bild: Spigen)

Der inzwischen legendäre bunte und runde Plastik-iMac wird dieses Jahr 20. Mit ihm läutete Apple die Wiederaufstieg aus der größten Krise der Unternehmensgeschichte ein. Nun feiert Spigen dieses Jubiläum mit einem Case für das iPhone X im Retro-iMac-Design.

Die technische Entwicklung in den letzten 20 Jahren ist schon enorm. Besonders fällt dies natürlich im Vergleich der ersten iMac-Generation mit dem iPhone X auf. Der bunte Plastik-Mac war mit Power-Prozessoren mit bis zu 700 MHz ausgestattet und konnte maximal 512 MB Arbeitsspeicher nutzen. Der A11 Bionic-Chip des iPhone X kommt auf sechs Kerne mit 2100 MHz und als Arbeitsspeicher nutzt Apples High-End-Smartphone 3 GB. Von der Grafikpower des iPhone X wollen wir gar nicht erst anfangen. Und das alles in einem enorm viel kleineren Gehäuse mit viel weniger Strombedarf. Rein von der Leistung können aktuelle iPhone-Modelle also locker die alten Macs übertrumpfen. Dafür war das Design der ersten iMac-Generationen deutlich farbenfroher, als die zwei recht farblosen Versionen des iPhone X.

Mit einer neuen limitierten Edition an Schutzhüllen möchte Spigen dies nun ändern. Auf Indiegogo bietet der bekannte Hersteller von Smartphone-Cases passend zum eigenen zehnjährigen Jubiläum eine Schutzhülle im Design des iMac G3 zum Preis von 25 US-Dollar an. Die Hülle besteht aus drei Teilen, in die das iPhone X eingesetzt wird und bietet einen recht umfassenden Schutz für das Smartphone. Zur Auswahl stehen die Farben Türkis, Grün, Rot, Grau und Weiß. Trotz der relativ dicken Hüllen, kann das iPhone weiterhin kabellos geladen werden. Als Liefertermin gibt Spigen Juni an.

