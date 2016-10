21.10.2016 - 10:37 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Erneut wurde in den USA ein Apple Store erfolgreich ausgeraubt. Diebe entwendeten in einem Apple Store, der in einer Mall angesiedelt ist, insgesamt 19 iPhone-Geräte mit einem Gesamtwert von 16.000 US-Dollar. Der ganze Raubzug dauerte nur weniger als eine Minute und erforderte so gut wie keinen Aufwand, sondern lediglich ein wenig Koordination. Die Täter sind erfolgreich entkommen.



21.10.2016 - 10:37 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

In den USA wurde ein Apple Store ausgeraubt (Im Bild: Apple Store in San Francisco) (Bild: Apple)

Am vergangenen Dienstag wurde ein Apple Store in einer Mall in einer US-Stadt ausgeraubt. Insgesamt entwendeten die Diebe 19 iPhone-Geräte mit einem Gesamtwert von rund 16.000 US-Dollar. Die ganze Aktion dauerte weniger als eine Minute.

Apple-Store-Raubzug dauerte nur eine Minute

Überwachungsvideos zufolge betrat eine Gruppe aus mehreren Personen, alle gekleidet in Kapuzenpullovern, die Mall in Natick gegen 19:15 Uhr. Die Gesichter der Personen sind auf den Videos nicht zu erkennen, da sie die Kapuzen tief ins Gesicht gezogen hatten. Die Gruppe hielt schnurstracks auf den Apple Store der Mall zu. Dort rissen sie 19 iPhone-Geräte, die im Apple Store für Kunden zum Anschauen und Ausprobieren ausgestellt sind, von der Diebstahlsicherung und verließen die Mall anschließend so schnell wie möglich. Die Polizei spricht von einer gut koordinierten Aktion, da sich die Personen zunächst an den Ausstellungstischen im Apple Store verteilten und beinahe gleichzeitig die Smartphones von der Diebstahlsicherung rissen.

Lesetipp iPhone: Apple entfernt Diebstahlsicherungen im Apple Store Apple hat damit begonnen, in einigen Apple Stores die Kabel zu entfernen, die das iPhone vor Diebstahl schützen sollen. Bisher war auf jedem... mehr

Die Polizei von Natick veröffentlichte das Überwachungsvideo, auf dem der Diebstahl zu sehen ist, auf seiner Facebook-Seite. Wer die Diebe sind ist völlig unbekannt. Die Polizei vermutet zwar Jugendliche, hat aber bisher weder Hinweise noch andere Spuren auf die Täter. Bereits vor rund einem Monat wurde in ähnlicher Diebstahl in einer benachbarten Stadt durchgeführt. Ob die beiden Vorfälle miteinander zusammenhängen, ist aber noch unklar.

Im Juni raubten Diebe einen Apple Store in New York aus. Dort verkleideten sich die Diebe als Apple-Store-Mitarbeiter und konnte so zunächst unbemerkt iPhone-Geräte aus dem Lager des Apple Stores entwenden.