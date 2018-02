08.02.2018 - 12:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das Unicode-Konsortium hat bekanntgegeben, dass man sich in diesem Jahr auf ganze 157 neue Emojis freuen darf. Von den 157 Emojis sind 77 komplett neu, während es sich beim Rest um zahlreiche Varianten handelt. Apple dürfte diese dann wieder in einem Softwareupdate im Herbst diesen Jahres nachreichen.



Nachdem das Unicode-Konsortium die diesjährigen Emojis abgesegnet hat, gibt es nun schon eine kleine Vorschau darauf. Die Emoji-Website Emojipedia hat dazu in einem aktuellen Blogeintrag online gestellt. Dieser zeigt die meisten der 157 neuen Emojis in verschiedensten Varianten. Dabei hat man einmal mehr den Stil der Apple-Emojis übernommen. Es ist daher davon auszugehen, dass viele der gezeigten Emojis in ähnlicher Form später in diesem Jahr für das iPhone, iPad und den Mac veröffentlicht werden. Wenn Apple den üblichen Rhythmus einhält, dürfte die Einführung gemeinsam mit iOS 12.1 oder 12.2 im Oktober oder November erfolgen.

Unicode 11.0 wird dann einige neue Friseuren sowie Typen beinhalten. Neben männlichen und weiblichen Emojis mit rotem Haar, gekräuseltem Haar, grauem Haar oder gänzlich ohne Haare wird es auch Superhelden und -heldinnen in unterschiedlichsten Varianten geben. Zusätzlich werden in Unicode 11.0 einige neue Tiere, wie Känguru, Lama, Dachs, Waschbär, Schwan, Pfau, Papagei und weitere, Einzug halten. Um auch den täglichen Ansprüchen gerecht zu werden, wird es auch noch neue Essensoptionen (Mango, Cupcake, Bagel usw.) sowie eine Vielzahl an neuen Gegenständen (Skateboard, Teddybär, Schachfigur, Toilettenpapier, Seife uvm.) geben.