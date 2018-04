Vermutlich verwalten Sie Ihr iPhone oder iPad über iTunes an einem Mac oder PC. Die Software von Apple ist jedoch nicht die intuitivste und ermöglicht meist sowieso nur die Wahl zwischen „allem“ oder „gar nichts“. Fotos, Videos oder andere Medien selektiv mit dem Apple-Smartphone oder -Tablet zu synchronisieren ist nicht für alle Medientypen gleichermaßen möglich und wenn, wie am Beispiel von E-Books, nur sehr umständlich. Da bietet sich eine Alternative wie der Dateimanager AnyTrans an. Von Mac Life bekommen Sie nun eine Vollversion der Software gratis zum Download.

Fotos, Kontakte und Nachrichten hin- und herschieben

Sie möchten Fotos, Kontakte und Nachrichten kopieren? AnyTrans erlaubt Ihnen das einfache Hin- und Herschieben der passenden Datensätze. Sie bekommen mit wenigen Klicks die Daten vom Computer aufs Smartphone oder Tablet und umgekehrt.

(Bild: Hersteller)

Sie können mit der Software sogar auf das iOS-Dateisystem zugreifen, samt aller Inhalte in der iCloud. Sie können auf diese Weise alle Dateien verwalten, ohne die Geräte wechseln zu müssen.

Backups im WLAN-Netzwerk anfertigen

Fertigen Sie außerdem Backups Ihrer Geräte an, sobald diese sich im heimischen WLAN-Netzwerk befinden. Natürlich bietet auch iTunes diese Möglichkeit an. Allerdings haben Sie weitaus mehr Freiheiten beim Backup mit AnyTrans. Sie entscheiden, welche Daten und Medien in der Sicherung enthalten sind, und welche nicht.

AnyTrans gratis downloaden Laden Sie als Mac-Life-Leser jetzt die Giveaway-Version von AnyTrans gratis herunter. Sie können die App sowohl für macOS als auch in der Version für Windows downloaden.

Songs auch ohne iTunes

AnyTrans ist in manchen Fällen eine echte iTunes-Alternative. Oder aber Sie nutzen die Software als eine optimale Ergänzung zu Apples eigener Medienverwaltung. Sie können mit AnyTrans beispielsweise Musik auch ohne iTunes auf all Ihren Geräten synchronisieren. Verwalten Sie all Ihre Lieder und Playlisten zentral.

(Bild: Hersteller)

Videos konvertieren, direkt aufs Gerät laden

Dazu erlaubt die App Ihnen, Filme auf iPhone oder iPad zu kopieren oder von Ihren Geräten herunter zu laden. Mit AnyTrans konvertieren Sie vorhandene Medien direkt in kompatible Formate, um sie auf den jeweiligen Geräten ohne Weiteres abzuspielen. Mit iTunes hingegen verwalten Sie nur gewisse Videoformate. Wenn Sie dann als Laie mit der Konvertierung nicht vertraut sind, bietet Ihnen AnyTrans einen einfache Lösung an und kümmert sich für Sie.

(Bild: Hersteller)

Dazu erlaubt AnyTrans Ihnen sogar den Download von Videos von YouTube, Vimeo und anderen Plattformen. Werbespots, die dem Clip vorangestellt sind, werden abgeschnitten. Die Videos werden dann für die Offline-Wiedergabe mit Ihrem iPhone, iPod touch oder iPad synchronisiert.

Dateien aus iTunes-Backups extrahieren

Was AnyTrans Ihnen außerdem bietet, ist die Möglichkeit Dateien aus iTunes-Backups zu extrahieren. Sie wollen auf ein zweites Gerät einige Playlisten, Songs oder Fotos auch kopieren? Dann greifen Sie auf ein Backup zurück und verschieben oder kopieren die Medien auf das neue Gerät. Sie müssen mit AnyTrans nicht eine Eins-zu-Eins-Kopie von einem Device erstellen.

(Bild: Hersteller)

Dateien von Android auf iOS umziehen

Auch Apple bietet sogar eine App an, um Dateien von einem Android-Smartphone „umzuziehen“. Doch in diesem Fall heißt es für Sie wieder: Ganz oder gar nicht. Sie migrieren im Prinzip ein altes Gerät und ersetzen die Daten auf dem neuen Gerät. Was aber, wenn Sie sowohl ein Android-Smartphone oder -Tablet besitzen und aber auch ein iPhone oder iPad? Dann könnten Sie mit AnyTrans ganz individuell Daten vom Android- aufs iOS-Gerät umziehen.

AnyTrans bietet allerdings noch mehr Funktionen, über die Sie sich auf der Homepage des Anbieters informieren können.

AnyTrans kostenlos herunterladen

Als Leser von Mac Life profitieren Sie jetzt. Denn Sie können nun die aktuelle Version von AnyTrans gratis herunterladen. Die ist voll funktionsfähig und nicht eingeschränkt. Einzige Voraussetzung: Sie müssen die App bis zum 10. Mai heruntergeladen und auch installiert haben. Denn nach dem Stichtag verfällt die Lizenz, wurde sie nicht zuvor aktiviert.

AnyTrans gratis downloaden Laden Sie als Mac-Life-Leser jetzt die Giveaway-Version von AnyTrans gratis herunter. Sie können die App sowohl für macOS als auch in der Version für Windows downloaden.

Anzeige