​8Bitdo Wireless Controller Adapter für Mac und andere. Kaufen Sie jetzt den Adapter und schließen Gamepads kabellos an, die sonst nicht funktionieren. Sie können manche Controller von der Konsole auch per USB-Kabel am Mac nutzen. Kabellos funktionieren dies jedoch nicht. Der Controller Adapter von 8Bitdo behebt dieses Problem. Er funktioniert übrigens nicht nur mit dem Mac, sondern auch mit der Nintendo Switch oder dem Raspberry Pi. Wichtig ist, dass Sie die neuste Firmware installieren. Sie können dann also Ihren PlayStation-Controller auch an Nintendos Heimkonsole verwenden, oder Sie nutzen die Joy-Cons am Mac. Der Adapter kostet Sie 12,99 Euro. Der Versand ist kostenlos.