In vielerlei Hinsicht ist Apple sehr restriktiv am iPhone und iPad und erlaubt hier nicht einmal eine individuelle Einstellung der Zeitformate. Diese basieren stets auf der gewählten Sprache und Region. Unter macOS lässt man Ihnen hingegen viele Freiheiten, sodass Sie Uhrzeit- und Datumselemente nahezu beliebig anpassen können. Allerdings versteckt sich auch diese Einstellung wieder tief in den Menüs.