28.05.2019 - 18:03 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Von Jahr zu Jahr machte Apple den Finder immer mächtiger. Mit Tags, Tabs und verbesserten Darstellungsmodi besserte man stets nach. In macOS Mojave kümmerte sich das Unternehmen nun auch eine Verbesserung des Arbeitsflusses. Dazu gab man der Vorschau-Ansicht ein schickeres Design und führte sogenannte Schnellaktionen ein, die Ihnen nun eine komfortable Bearbeitung verschiedener Dateitypen ermöglicht.

Neue Schnellaktionen im Finder nutzen

Das Bearbeiten von Fotos, Videos und Audiodateien wird in macOS Mojave noch leichter. Apple erlaubt nun den schnellen Zugriff auf verschiedene Bearbeitungsoptionen, ohne dass eine spezielle App geöffnet werden muss.

Diese sogenannten Quick Actions lassen ganz leicht anzeigen. Klicken Sie dazu im Finder in der Menüleiste auf „Darstellung“ und aktivieren Sie die Option „Vorschau einblenden“. Tippen Sie dann auf eine Mediendatei. Ihnen werden nun typabhängige Optionen unter der Vorschau angezeigt. So können Sie Bilder etwa schnell drehen, Markierungen vornehmen oder gar mehrere Aufnahmen zu einer PDF zusammenfassen. Mittels einem Klick auf den Button „Mehr“ können Sie weitere Anpassungen aktivieren, die Sie dann per Schnellzugriff erreichen.

Vorschau-Funktion im Finder verwenden

Schon seit mehreren Betriebssystem-Generationen gibt es am Mac eine schnelle Vorschau für Bilder und Videos. In macOS Mojave erweitert Apple das Anwendungsgebiet und gibt Ihnen die Möglichkeit verschiedene Anpassungen vorzunehmen.

Wählen Sie dazu im Finder etwa ein Foto aus und drücken Sie die Leertaste, um die schnelle Vorschau zu öffnen. Sie erhalten nun mehrere Optionen, die abhängig vom geöffneten Dateityp sind. In unserem Beispiel können Sie das Foto nach links drehen, weitere Bearbeitungswerkzeuge aufrufen, es mit der Vorschau-App öffnen oder teilen. Apple gibt Ihnen hier alle wichtigen Funktionen an die Hand.



