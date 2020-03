Kämpft gegen das Virus. Nicht um die Fernbedienung! 

Wir alle verbringen aktuell viel Zeit zuhause und müssen kreative Wege finden, dies so unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Ihre private Filmesammlung hat mittlerweile ausgedient? Ihre Kinder kämpfen regelmäßig um die Fernbedienung und streiten sich, wer das Programm bestimmen darf? Damit ist jetzt Schluss! Denn mit Save.TV können Sie ganz einfach ihre eigene TV-Mediathek aufbauen, die sich jederzeit und überall abrufen lässt. Mit nur einem Klick können Sie Filme, Serien und Dokumentationen aus dem Programm von über 45 deutschen TV-Sendern aufnehmen und unabhängig von der Sendezeit ansehen.

Intelligente Funktionen des Online-Videorecorders

Als Save.TV-Nutzer können Sie Ihre Lieblings-TV-Sendungen aus über 45 öffentlichen und privaten Sendern aufzeichnen lassen. Dazu bietet Save.TV insgesamt drei Pakete mit unterschiedlichem Funktionsumfang an – das Basis-, XL- und XXL-Paket. In letzterem können Sie Filme, Serien und Dokumentationen sogar in HD-Qualität (1280 x 720 Pixel) aufzeichnen und im persönlichen Videoarchiv 100 Tage lang speichern. Dieses Limit ist allerdings nicht weiter dramatisch, schließlich können Sie sich Ihre Lieblings-TV-Sendung nicht nur online anschauen (Stream), sondern auch herunterladen (Download). Und das DRM*-frei, so dass die Aufnahmen auch wirklich Ihnen gehören.

* DRM steht für „Digital Rights Management“, also etwa „Digitale Rechteverwaltung“ und sorgt beispielsweise dafür, dass Sie bei Spotify heruntergeladene Musik nicht einfach mit Freunden teilen können.

Werbung war einmal: Wer seine TV-Sendungen nicht von langen Werbeblöcken gestört sehen möchte, kann bei Save.TV den automatischen Werbeschnitt aktivieren. Dann kürzt Save.TV die Aufnahmen um die jeweiligen Werbeclips, damit sie Ihre Aufnahme entspannt und ohne Unterbrechung sehen können.

Neben der einfachen Anwendung im Web ist Save.TV auch auf fast allen denkbaren Geräten vertreten. Natürlich gehören iPhone, iPad und Apple TV dazu, aber auch auf vielen Smart TVs, nahezu allen Android-Smartphones und -Tablets, auf den TV-Lösungen von Google (Chromecast) und Amazon (Kindle Fire) sowie auf der Xbox One ist Save.TV via App zu finden.

Mac-Life-Leser können sparen! Gemeinsam mit Save.TV bieten wir Ihnen das XXL-Paket zu besonders vergünstigten Konditionen an. Testen Sie Save.TV jetzt 60 Tage kostenlos und profitieren Sie anschließend von einem Rabatt von 50 Prozent auf das erste Jahr Ihrer Mitgliedschaft. So zahlen Sie lediglich 8,25 Euro statt 16,50 Euro im Monat. Und so geht’s: Besuchen Sie hier Save.TV, melden Sie sich durch einen Klick auf „Jetzt gratis testen!“ mit Ihrer E-Mail-Adresse an und hinterlegen Sie die bevorzugte Zahlungsart für den Fall, dass Sie

Save.TV auch über den Testzeitraum hinaus nutzen möchten. Natürlich können Sie Ihren Testaccount jederzeit wieder kündigen. Also, auf was warten Sie noch?

Gemeinsam gegen die Langeweile

Im Gegensatz zum längst ausgedienten VHS-Videorekorder bietet der Online-Videorecorder Save.TV noch einiges mehr. Mit der Möglichkeit, parallel laufende TV-Sendungen aufzunehmen, lässt sich das Problem „Wer darf das Programm bestimmen“ geschickt umgehen. Ab sofort heißt es: Kein Kampf mehr um die Fernbedienung.

Die intelligente Channel-Funktion hilft Ihnen auch noch dabei, immer wieder etwas Neues aus der deutschen TV-Landschaft zu entdecken. Beliebige Begrifflichkeiten können als Channel angelegt werden, woraufhin Save.TV alle TV-Sendungen zu diesem Stichwort aufnimmt. Somit verpassen Sie keine Folge Ihrer Lieblingsserie mehr.

Damit die kommende Zeit zuhause für Sie und Ihre Familie so spannend, lehrreich und aufregend wie möglich wird, hat Save.TV bereits eine Auswahl getroffen und folgende Special-Channels angelegt, die Sie einfach on top abonnieren können: Highlights (größte Blockbuster im April), Wissen für Groß & Klein (Inhalte für alle, die mehr Wissen wollen) und Kids Entertainment (Kindersendungen für unsere Kleinen).

Fazit

Wenn Sie ein Freund des deutschen Fernsehens sind, ist Save.TV eine hervorragende Lösung zum fairen Preis. Der Online-Videorecorder verbindet einfaches Aufnehmen von Sendungen, Filmen und Dokumentationen aus über 45 Sendern mit gemütlichem Konsum wann, wo und mit welchem Gerät Sie wollen. Features wie Werbeschnitt, Download und Online-Streaming sind unschlagbare Argumente zum Loslegen und unverbindlichen Testen. Den Streit um die Fernbedienung dürfte Save.TV ein für alle Mal beenden.

