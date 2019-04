Mobiles Banking ist nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Zumindest bei der comdirect bank. (Bild: Mac Life)

Waren Bankgeschäfte noch vor nicht allzu langer Zeit ein beinahe zeremonieller Akt mit hochoffiziell anmutenden Überweisungsträgern, geht all das heute nebenbei vom Smartphone aus. Auch dank innovativer Banking-Apps, wie der der comdirect bank.

Als die comdirect bank als Tochter der Commerzbank 1994 aus der Taufe gehoben wurde, war an Smartphones noch nicht zu denken und auch das Internet war den meisten Menschen unbekannt. Und so startete auch comdirect zunächst mit einer Version von „Direct Banking“, die sich auf Telefon, Fax und Brief beschränkte. Das Quickborner Unternehmen legte aber schnell nach, brachte bereits 1996 die erste eigene Website an den Start und fand schon 2000 den Einstieg in das, was man damals mobiles Banking nannte: Aktieninformationen gab es nun auch auf das Handy – per WAP (Wireless Application Protocol). Ein Protokoll, das sich zu Recht nicht durchgesetzt hat.

Bedeutungswandel

Es wäre vermessen, zu behaupten, dass die comdirect bank damals schon visionär genug gewesen wäre, um zu erkennen, wo die Reise in Sachen „Mobile Banking“ einmal hingehen würde. Wohl aber ist es ein Zeichen dafür, dass man sich schon früh nicht davor scheute, neue Dinge auszuprobieren und ständig zu versuchen, näher am Kunden zu sein, als andere, alteingesessene Banken dies tun.

Das jüngste Indiz dafür, dass sich dies bis heute nicht geändert hat, ist die Kooperation mit Apple. Direkt zum Deutschlandstart von Apples Bezahldienst war die comdirect bank am Start. Anders als viele Banken, von denen man es vielleicht sogar eher erwartet hätte, die aber lieber abwarten oder Apple Pay gar abgelehnt haben, nun aber zurückrudern.

Während Apple Pay als „Mobile Payment“ gerade jetzt ein Umdenken für viele – Kunden, Händler, Banken – erfordert, hat der Begriff „Mobile Banking“ schon längst eine Umdeutung erfahren. Online-Banking, das einst ein Synonym für die „Mobilität“ einer Bank war, ist längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr, sondern eine Voraussetzung, um als Bank bestehen zu können.

Spaß bei Geldthemen

Heute lockt Online-Banking niemanden mehr hinter dem Ofen vor. Heute muss es App-Banking sein. Und die App muss bitte schön einfach, cool und trotzdem seriös sein, um erfolgreich zu sein. Nicht umsonst konnten in den letzten Jahren gleich mehrere so genannter „FinTechs“, Start-up-Unternehmen in der Finanzbranche, deutlich mehr als nur Achtungserfolge erzielen. Der Trick: Bankgeschäfte, die für die meisten Menschen eher in die Rubrik „notwendiges Übel“ gehören, müssen Spaß machen!

Und das, obwohl sich die grundlegenden und meistgenutzten Funktionen über Jahre nicht verändert haben: Kontostand und Umsätze abfragen, Überweisungen anstoßen, Daueraufträge einrichten oder löschen.

Die comdirect bank ist hier schon deutlich weiter. Als eine der ersten Banken führte man die Foto-Überweisung in der „comdirect App“ ein. Hierbei verwenden Sie die Kamera Ihres iPhone, um eine Rechnung abzufotografieren. Die App erkennt alle für die Überweisung relevanten Daten und füllt den digitalen Überweisungsträger für Sie aus. Manche Rechnungen weisen inzwischen sogar QR-Codes auf, die alle Überweisungsdaten enthalten. Das nimmt den Nutzern der App nicht nur eine lästige Aufgabe – das stupide Abtippen von Empfänger, Rechnungsbetrag, Verwendungszweck und IBAN – ab, sondern hat auch einen gewissen Coolness-Faktor.

Ähnliches gilt für die erst jüngst eingeführten Funktionen Voice- und Chat-Überweisung. Bei letzterer wird in einer Maske, die typischen Messengern wie Apples Nachrichten oder Facebooks WhatsApp gleicht, ein Bankkontakt und der zu zahlende Betrag ausgewählt. Dann nur noch abschicken – et voilà! Auf diese Weise können Beträge bis zu einer Grenze von 30 Euro sogar ohne die Eingabe einer TAN überwiesen werden.

Die comdirect bank AG Selbst unter den ohnehin fortschrittlichen Direktbanken gehört comdirect zu den innovativsten Kreditinstituten und weiß mit einer Kundenbetreuung und -beratung rund um die Uhr zu punkten. Kein Wunder, dass man sich sofort dafür entschied, Apple Pay ab dem ersten Tag zu unterstützen. Wer Apple Pay ausprobieren möchte oder komplett zu com-direct wechseln möchte, kann ein kostenloses Konto schnell und einfach online unter -comdirect.de eröffnen – und eine attraktive Neukundenprämie sowie eine kostenfreie Visa-Karte erhalten.

Persönliche Finanzzentrale

Nun hat die comdirect bank einiges mehr anzubieten, als „nur“ das Führen eines Girokontos. Vor allem der Wertpapierhandel gehört zum Kerngeschäft der Bank. Und natürlich finden sich auch alle hierfür benötigten Funktionen in der äußerst modern, aber eben auch übersichtlich gestalteten App. Neu ist hierbei die Funktion der „Chat Order“, mit der, analog zur Chat-Überweisung, Wertpapiere gehandelt werden können.

Wer aber nicht nur ein paar Aktien sein Eigen nennt, sondern tiefer im Trading-Business steckt, ist auch weiterhin mit der ebenfalls erhältlichen comdirect Trading-App besser beraten.

Die comdirect bank zeigt sich heute wie schon bei ihrer Gründung bestrebt, neue Entwicklungen und Möglichkeiten schnell aufzugreifen und neue Dienste zu etablieren. Sei es wie einst die Überweisung per Fax, oder heute eben per Chat.

