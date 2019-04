08.04.2019 - 09:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



08.04.2019 - 09:25 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

iOS steckt voller großer und kleiner Funktionen. Gerade auf dem iPad lässt sich besonders viel entdecken, da Apple in den vergangenen Jahren bei Aktualisierungen einen großen Fokus auf das Tablet gelegt hat. Dort sind einige der Features auffällig unauffällig platziert, sodass sich Nutzer beispielsweise die Frage stellen, weshalb im Dock einige App-Icons mit verschiedenen Symbolen angezeigt werden. Wir erklären Ihnen das gerne.

Anders als das iPhone verfügt das iPad seit zwei Software-Generationen über ein überarbeitetes Dock. Dieses ist vom Bildschirmrand gelöst und kann deutlich mehr Apps fassen, um das Multitasking zu verbessern. Daneben zeigt es Ihnen auch die drei zuletzt verwendeten Apps an. Allerdings kann das rechte Icon auch schnell wechseln, beispielsweise, wenn Sie ein weiteres Apple-Produkt in der Nähe mit derselben Apple-ID verwenden. Das Icon kann zudem verschiedene hochgestellte Symbole anstelle des Kennzeichenzählers (rote Kreise) anzeigen.

Wecker-Symbol im iPad-Dock

Bereits in iOS 11 hat Apple das iPad-Dock deutlich überarbeitet. Zum Beispiel sehen Sie ab und an eine App mit Wecker-Symbol in der oberen rechten Icon-Ecke. Dieses ist Teil von Apples Initiative Siri zu verbessern und hilfreicher zu machen, damit sich der Assistent an Ihre Tagesabläufe anpasst. Das Wecker-Symbol zeigt Ihnen daher proaktiv an, dass Sie die App sonst immer zu dieser Zeit verwenden und schlägt Ihnen diese daher vor.

GPS-Pfeil im iPad-Dock

Ähnlich verhält es sich auch beim GPS-Pfeil. Während dieser sonst immer nur am oberen Bildschirmrand angezeigt wird, um eine GPS-Verbindung zu signalisieren, hat er im Dock eine andere Funktion. Hier möchte er Ihnen signalisieren, dass Sie die App sonst immer an diesem Standort (oder in der Nähe) verwenden. Beispielsweise kann dies die Bahn-App an der Haltestelle sein.

(Bild: Screenshot)

iPad-, iPhone-, Mac- oder Apple Watch-Symbol im iPad Dock

Kein Vorschlag ist es hingegen, wenn Ihnen an einem App-Icon ein Symbol in Form eines Apple-Produkts angezeigt wird. Dabei zeigt Ihnen das iPad an, dass diese App auf einem Ihrer anderen Geräte gerade verwendet wird und Sie mit einem Tipp darauf sofort die App öffnen und direkt an diese Stelle springen können. Bei Safari wird etwa genau dieselbe Website geöffnet oder in Pages wird schnell das Dokument übertragen, sodass Sie nahtlos weiterarbeiten können.

