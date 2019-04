26.04.2019 - 16:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Ähnlich wie die meisten Amazon-Echo-Produkte verfügt auch der HomePod über kein Display. Zwar könnte er womöglich den aktuellen Titel oder andere Informationen auf der Oberseite anzeigen, aber Apple entschied sich dagegen. Wenn Sie also die beliebige Musikwiedergabe oder eine Playlist starten, benötigen Sie daher ein iPhone, iPad oder einen Mac, um einzusehen, was als nächster Titel abgespielt wird.

Wiedergabeliste des HomePods einsehen - am iPhone & iPad

Unter iOS gestaltet sich die Musikwiedergabe durchaus einfach und plausibel. Wenn Sie aber via Sprachbefehl Musik auf dem HomePod wiedergeben, dann können Sie diese über einen kleinen Umweg auch am iPhone oder iPad steuern und sogar die Reihenfolge der Titel verändern.

Öffnen Sie dazu das Kontrollzentrum auf Ihrem Gerät und tippen Sie oben rechts auf die Wiedergabesteuerung. Neben der Audiosteuerung für Ihr iOS-Gerät werden hier nämlich auch AirPlay-2-Geräte aus Ihrem Netzwerk angezeigt, etwa der HomePod. Tippen Sie diesen an, um die Steuerung zu öffnen und tippen Sie danach auf den aktuell gespielten Songtitel. Sie werden nun in die Musik-App weitergeleitet. Dort können Sie nun sehen, welche Titel auf dem HomePod als nächstes abgespielt werden.

Wiedergabeliste des HomePods einsehen - am Mac

Anders als am iPhone oder iPad müssen Sie am Mac iTunes öffnen, um Ihren HomePod steuern zu können. Dort klicken Sie rechts neben den Steuerelementen auf das AirPlay-Symbol und wählen Ihren HomePod aus. Die Titelanzeige in der Mitte zeigt Ihnen nun den aktuellen Song an, der auf dem HomePod wiedergegeben wird. Links können Sie die Lautstärke einstellen, pausieren oder zwischen den Titel umschalten. Rechts daneben finden Sie hingegen ein Symbol mit drei Zeilen. Klicken Sie dieses an und schon können Sie den Wiedergabeverlauf, den Liedtext oder die kommenden Songs einsehen.

