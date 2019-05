23.05.2019 - 18:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



23.05.2019 - 18:08 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Home-App dient laut Apple als Steuerzentrale für Ihr Smart Home. Sie können mit wenig Aufwand allerlei verschiedene HomeKit-kompatible Geräte herüber verwalten, miteinander verbinden und sogar Szenen erstellen. Allerdings kann hier auch schnell die Übersicht verloren gehen, wenn sich viele Geräte ähneln. Apple gibt Ihnen daher die Möglichkeit, dass Sie die Geräte-Icons individuell verändern können.

Mit HomeKit können Sie mittlerweile allerlei verschiedene Geräte in Ihr Smart Home einbinden. Dazu gehören Fernseher, Lautsprecher, Licht, Schalter, Steckdosen, Thermostate, Sensoren, Schlösser, Kameras und vieles mehr. Viele dieser Geräte werden jedoch in der Home-App mit dem gleichen Icon angezeigt, während andere wie etwa Lampen oder Steckdosen über mehrere Symbole verfügen, die Sie schnell auswählen können. Beispielsweise können Sie so einer Steckdose ein Gerät auch visuell zuordnen. Bei Lampen können Sie hingegen den Typ festlegen. Apple gibt Ihnen hier vier Möglichkeiten zur Auswahl: Stehlampe, Leuchtmittel, Deckenlampe oder Tischlampe. Wie Sie das richtige Icon für Ihre Geräte auswählen können, verraten wir Ihnen gerne.

(Bild: Apple)

Home-App: Geräte-Icons ändern

Öffnen Sie zunächst die Home-App auf Ihrem iPhone oder iPad und halten Sie dann den Finger auf eines Ihrer Gerät gedrückt. Wählen Sie anschließend die Option „Einstellungen“ aus. Danach tippen Sie auf das Icon neben dem Gerätenamen. Je nach Geräte werden Ihnen nun verschiedene Optionen angezeigt, wobei nicht alle Geräte eine solche Auswahl besitzen. Sobald Sie sich für ein Icon entschieden haben, tippen Sie rechts oben auf „Fertig“ und dann nochmal, um zur Geräteübersicht zurückzukehren. Sie können dies nun für weitere Lampen oder Steckdosen wiederholen.

Hinweis: Sie können auf diese Weise auch das Icon von Szenen ändern.

Anzeige