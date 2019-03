19.03.2019 - 07:43 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Vor einige Jahren ersetzte Apple iPhoto sowie Aperture durch die Fotos-App. Mit der neuen Anwendungen gingen zunächst viele Einstellungen verloren, die Stück für Stück zurückkehren. Daneben ermöglicht es Apple auch Drittanbietern die Funktionen der App zu erweitern. Dazu stellt Apple verschiedene Sonderseiten im App Store bereit, die sich allerdings gut verstecken. Wir möchten Ihnen daher zeigen, wie Sie Erweiterungen für Fotos finden.

Am Mac gibt Apple den Nutzern deutlich mehr Möglichkeiten im Umgang mit Fotos und Videos. Beispielsweise erlaubt das Unternehmen Entwicklern Erweiterungen für die Fotos-App bereitzustellen, die Ihnen beim Erstellen von Projekten oder dem Bearbeiten von Bildern helfen können. Dementsprechend unterteilen sich die beiden Bereiche in „Erweiterungen für Projekte“ und „Erweiterungen für die Fotobearbeitung“.

Die Erweiterungen für Projekte helfen Ihnen bei der Umsetzung von Fotobücher, Kalendern, Karten, Postern und Kunstdrucken. Daneben können die erstellten Werke auch direkt bei Drittanbietern bestellt werden. Zuvor hatte Apple einen eigenen Dienst dafür, der allerdings im letzten Jahr eingestellt wurde.

Möchten Sie hingegen Erweiterungen für die Bearbeitung nutzen, dann ist dies zwar nützlich, verschlägt sich aber stets in die Anwendungen von Drittanbietern. Nach dem Bearbeiten werden Sie zurück in die Fotos-App geleitet.

Da es sich um zwei unterschiedliche Teilbereiche handelt, gibt Ihnen Apple auch mehrere Möglichkeiten, um die Erweiterungen im App Store zu entdecken. Wenn Sie an Erweiterungen für Projekte interessiert sind, dann klicken Sie links in der Seitenleiste auf das Plus-Symbol neben „Meine Projekte“ und wählen beispielsweise „Buch > App Store“ aus, um in Apples digitales Softwaregeschäft weitergeleitet zu werden. Alternativ können Sie auch diesem Link folgen.

(Bild: Screenshot)

Möchten Sie hingegen Ihre Aufnahmen weiterhin in Fotos verwalten, aber für die Bearbeitung auf Drittanbieter zurückgreifen, dann öffnen Sie die Fotos-App und rufen ein Foto auf. Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und wählen dann das in der Menüleiste der Anwendung das Symbol mit den drei Punkten aus. Klicken Sie dann auf „App Store“, um in den App Store auf die Sonderseite mit den Bearbeitungserweiterungen weitergeleitet zu werden. Ansonsten finden Sie die Liste der Erweiterungen auch unter diesem Link.

(Bild: Screenshot)

