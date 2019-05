29.05.2019 - 09:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Gerade unterwegs ist es schwierig, Dokumente einzuscannen oder mit dem iPhone aufgenommene Bilder in ein Dokument in Pages, Keynote, Numbers oder TextEdit einzufügen. Natürlich steht AirDrop zur Verfügung, aber es geht jetzt deutlich einfacher. Mit macOS Mojave und iOS 12 führte Apple nämlich eine praktische Funktion ein, die Sie Fotos direkt und ohne Umwege in Dokumente sowie in den Finder übertragen lässt.

Voraussetzungen

Damit die neue Funktion problemlos funktioniert, müssen zunächst mehrere Voraussetzungen erfüllt sein. Stellen Sie dazu sicher, dass auf Ihrem Mac mindestens macOS 10.14 Mojave und auf Ihrem iPhone oder iPad mindestens iOS 12 installiert ist. Daneben sollten sich beide Geräte im selben Netzwerk befinden – ähnlich wie bei AirDrop.

So fügen Sie Fotos vom iPhone auf dem Mac ein

Üblicherweise verlangt das Einfügen von Fotos in Dokumente diverse kleine Umwege. Seit macOS Mojave klappt dies quasi im Drag-&-Drop-Verfahren vom iPhone (oder iPad) auf den Mac. Dazu klicken Sie innerhalb des Dokuments mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle, an der Sie das Bild einfügen möchten. Wählen Sie nun „Foto aufnehmen“ oder „Dokument scannen“ aus. Nehmen Sie nun Ihr iPhone zur Hand und fotografieren Sie das gewünschte Motiv. Wenn Sie zufrieden sind, tippen Sie auf „Foto benutzen“. Ansonsten „wiederholen“ Sie die Aufnahme. Das Foto wird sofort an der gewählten Stelle in das Dokument eingefügt. Mit einigen weiteren Einstellungen können Sie das Bild an Ihre Wünsche anpassen.

Übrigens funktioniert dies auch auf dem Schreibtisch oder im Finder. Klicken Sie hier ebenfalls mit der rechten Maustaste auf eine freie Fläche und wählen Sie nun „Importieren von iPhone oder iPad“ aus. Danach können Sie aus Ihrer Geräteliste eine der oben genannten Funktionen auswählen.

