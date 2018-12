30.12.2018 - 16:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon im September 2017 kündigte Apple erstmals iPhone-Modelle an, die drahtlos geladen werden können. Wie ein Jahr zuvor beim Wegfall des Kopfhöreranschlusses kündigte man gleich das passende Zubehör an. Mit der Ladematte AirPower wollte man den Markt der Qi-Ladegeräte auf den Kopf stellen. Doch seither gab Apple keine neuen Informationen heraus und entfernte sogar viele Hinweise von der offiziellen Website. Lohnt sich das Warten dennoch?

Ankündigung für 2018

Zusammen mit dem iPhone X kündigte Apple die Ladematte AirPower an. Laut dem Unternehmen setzt diese auf den bekannten Qi-Standard und erweitert diesen deutlich. Die Versprechen sind dabei sehr vollmundig. Apple gibt etwa an, dass sich bis zu drei kompatible Geräte gleichzeitig laden lassen, während die Positionen nahezu frei gewählt werden können.

Daneben wollte man zum damaligen Zeitpunkt die Änderungen auch an das Qi-Komitee weiterreichen, sodass auch andere Hersteller von der Technologie profitieren können. Zudem kündigte Apple auch ein drahtloses Ladecase für die AirPods an. Sowohl das Ladecase als auch AirPower sind bis heute nicht erschienen, obwohl es im Laufe des Jahres immer wieder von Händlern Hinweise auf eine „baldige“ Veröffentlichung gab. Die Gerüchte hierzu kamen im März als auch nochmal im Sommer auf und machten natürlich Hoffnung. Etwa zeitgleich entfernte Apple fast alle Hinweise von der offiziellen Website und zog damit die Veröffentlichung in 2018 ebenfalls zurück.

Hoffnung auf eine Veröffentlichung

Während das Unternehmen die Informationen von der Website entfernte, wies es in den Flyern der neuen iPhone-Modelle auf die Ladematte hin. Ein Fehler wird ausgeschlossen, da auch beim später erschienenen iPhone XR dieser Hinweis noch vorhanden war. Zusätzlich tauchten auch Patente sowie Stellenausschreibungen auf, die die weitere Arbeit an AirPower indirekt bestätigten. Auch wenn Apple den anfänglichen Hype um die Ladematte stark abkühlen ließ, könnte das Gerät dennoch in 2019 erscheinen.

Nicht alle wollen warten

Informationen zu AirPower sind derzeit Mangelware, aber die Versprechungen klingen gut und könnte somit Konkurrenzprodukte schlagen. Beispielsweise bietet bislang kein Zubehörhersteller ein drahtloses Ladegerät an, welches sowohl das iPhone als auch die Apple Watch auf derselben Fläche laden kann. Oftmals gibt es hier nur „Notlösungen“, die das originale Ladekabel der Watch einbindet. Auch das Laden mehrere Geräte mit unabhängiger Position wurde bislang noch nicht umgesetzt. Die Mehrfach-Lader schreiben stets eine ungefähre Lage der Geräte vor. Zudem kann die Apple Watch nur über das originale Ladekabel geladen werden und unterstützt andere Qi-Ladegeräte nicht. Außerdem ist auch das offizielle drahtlose Ladecase für die AirPods ebenfalls nicht verfügbar. Dieses soll später einzeln (für etwa 70 Euro) als auch gemeinsam mit den kleinen Ohrhörern erscheinen.

Ob man auf AirPower warten sollte, hängt natürlich auch davon ab, welche Geräte man besitzt. Wenn Sie ein iPhone mit drahtloser Ladefunktion und auch eine Apple Watch verwenden, kann das Warten durchaus Sinn machen. Um nicht völlig auf das kabellose Laden zu verzichten, können Sie in der Zwischenzeit auch erstmal ein günstiger Qi-Ladegerät für 10 Euro bis 20 Euro nutzen. Wir empfehlen Ihnen hier die Produkte von Zubehörhersteller Anker (Affiliate-Link), die vor allem durch das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis bestechen. Teurer aber ebenfalls gut sind die Boost-Up-Produkte von Belkin (Affiliate-Link). Einen besonders günstigen Mehrfach-Lader gibt es hingegen bei Ikea (Link), der zwar drei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen kann, aber dafür nur mit 5 Watt lädt, während die anderen 7,5 Watt und mehr unterstützen. Dies gilt jedoch im Allgemeinen zu beachten, da das iPhone die Ladung mit 7,5 Watt seit einiger Zeit unterstützt und dadurch schneller lädt.

Wenn Sie auf eine All-in-One-Lösung für iPhone, Apple Watch und AirPods vertrauten möchten, müssen Sie sich leider noch etwas gedulden, bis Apple AirPower veröffentlicht. Dabei sollten Sie allerdings auch bedenken, dass die Ladematte womöglich zwischen 120 Euro und 200 Euro kosten könnte, während aktuell verfügbare aber weniger leistungsfähige Alternativen deutlich günstiger sind. Die endgültige Entscheidung können wir Ihnen jedoch nicht abnehmen. Um sich die Wartezeit zu verkürzen, können Sie in der Zwischenzeit eine günstige Alternative für das iPhone ausprobieren.

