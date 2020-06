Zweite Beta-Generation von macOS 10.15.6 und iOS 13.6 ist da

Moment mal: Apple veröffentlicht eine neue Entwickler-Beta von iOS 13.6? Letzte Woche kam iOS 13.5.5 als Betaversion heraus! Der Grund: Apple hat die Beta-Version umbenannt und bezeichnet die zweite Beta von iOS 13.5.5 auf einmal iOS 13.6 Beta 2.

Natürlich ist so eine Neunummerierung verwirrend, aber es ist nicht das erste Mal, dass Apple so etwas bei iOS 13 macht: Auf einmal hieß iOS 13.4.5 mitten in der Betaphase iOS 13.5. Damals war der Grund, dass Apple die Corona-API eingeführt hatte und die Maskenerkennung für Face ID integrierte.

Doch was ist bei iOS 13.6 neu? Apple schweigt sich aus und schreibt nur, dass es in der neuen Beta Fehlerbehebungen und Verbesserungen gibt, doch findige Beobachter haben längst herausgefunden, was los ist:

iOS 13.6 fügt einen neuen Schalter zum automatischen Herunterladen künftiger Software-Updates hinzu! Das gleiche gilt natürlich auch für das ebenfalls neue iPadOS 13.6.

Mit der neuen Einstellung kann der Nutzer bestimmen, dass Software-Updates automatisch heruntergeladen werden, wenn das iPhone oder iPad mit WLAN verbunden ist. Wer sich jetzt verwundert fragt: Das gab es doch schon lange und auf die automatischenInstallation von Software-Aktualisierungen über Nacht verweist, der hat hat nicht ganz unrecht. Die neue Funktion baut darauf auf- doch die neue Funktion geht noch weiter: Statt einer Pushnachricht, dass das Update installiert wird, passiert bei der neuen Funktion gar nichts - außer dass das Update heruntergeladen wird.

Darüber hinaus hat Apple die Beta 2 von macOS 10.15.6 veröffentlicht. Neuerungen haben wir bisher nicht entdecken können.

Und bald wird ja auch iOS 14 und macOS 10.16 als erste Beta erscheinen - kurz nach der Keynote für das WWDC 2020 wird es soweit sein.

