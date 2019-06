Am Puls der WWDC mit der Cardiogram-App (Bild: Apple)

WWDC 2019: Cardiogramm-App – das persönliche Keynote-Highlight mit Pulsmessung ermitteln. Freuen Sie sich auch schon auf die Präsentation zur Eröffnung von Apples Entwickler-Konferenz heute? Würden Sie nicht auch gerne wissen wollen, welche Neuigkeit Sie ganz besonders aufregend fanden? Mal abgesehen vom eigenen Gespür, beschert Ihnen heute App-Entwickler Cardiogram die Möglichkeit dazu. Der Anbieter wird seine Apple-Watch-App dazu einsetzen.

Sie kennen die Cardiogram-App noch nicht? Vielleicht wird es Zeit, die App nun auszuprobieren, sofern Sie eine Apple Watch haben.

Ihr Puls verrät Ihnen, wie aufgeregt Sie sind

Apples Smartwatch verfügt über einen Pulsmesser. Das gilt schon für die erste Generation, aber natürlich auch für das aktuellste Modell. Genau davon macht die App Cardiogram nun Gebrauch. Sie erlaubt Ihnen kurz vor der WWDC für die Dauer des Events Ihren Puls aufzuzeichnen und graphisch auszuwerten.

Sie können so rausfinden, welche Neuvorstellung für Sie besonders interessant war. Doch der Anbieter geht noch weiter. Denn er will, wenn Sie es erlauben, Ihre persönlichen Daten anonymisiert mit denjenigen anderer Nutzer zusammenführen, um so herauszufinden, welches Feature bei vielen/den meisten Nutzern besonders gut ankam.

Heute Abend ist WWDC

Apple hält am Abend (unserer Zeit) die Eröffnungspräsentation zu seiner Entwicklerkonferenz „Worldwide Developers Conference“ in San Jose. Auf dem Event werden die kommenden Betriebssystem-Update für iOS, tvOS, watchOS und macOS vorgestellt. Fans hoffen außerdem auf ein Stelldichein des Mac Pro.

Mac Life begleitet das Event mit aktueller Berichterstattung. Kurz nach der Präsentation sind einige der Redakteure in einer Live-Sendung des Schleifenquadrat-Podcasts für Sie da und diskutieren darin die aktuellen Neuvorstellungen.

