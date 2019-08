11.08.2019 - 12:32 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



11.08.2019 - 12:32 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Nach einem Bericht des britischen Guardian mussten bei Foxconn von 16jährigen in Überstunden nachts Amazon Echo Geräte gefertigt werden. Der Lautsprecher mit dem Sprachassistenten ist aber auch durch andere Gründe in Verruf geraten.

Amazon lässt den Echo-Lautsprecher von Foxconn in China fertigen und dieser Auftragsfertiger soll einem Bericht des britischen Guardian nach illegaler Weise Minderjährige in Nachtschichten bei der Produktion eingesetzt haben. Dabei handelte es sich um Schüler, die als Praktikanten angeheuert wurden - und die nicht acht Stunden in der Werkwoche arbeiten mussten sondern 10 Stunden an sechs Tagen, heißt es in dem Bericht. Dafür wurden sie allerdings auch entlohnt.

Offenbar wurden auch Schüler, die sich dagegen wehrten, entlassen und durch andere Schüler ersetzt.

Amazon teilte gegenüber dem Guardian mit, die Anschuldigungen zu prüfen und künftig enger selbst zu kontrollieren. Foxconn gelobt ebenfalls Besserung.

Erst kürzlich sorgte eine Veröffentlichung des Guardian zu den Qualitätssicherungsmaßnahmen der Spracherkennung bei Amazon Alexa und anderen Anbietern von Sprachassistenten für einen Skandal. Dabei wurde bekannt, dass Mitarbeiter einen Teil der Gespräche mithören können.

Google und Apple stoppten daraufhin das Mithören bis auf weiteres, Amazon hat eine Opt-out-Einstellung eingerichtet. Amazon bietet zudem eine Möglichkeit, die vorhandenen Sprachaufnahmen zu löschen. Allerdings nicht dauerhaft. Wer es ernst meint, muss also ständig manuell die Einstellungen aufrufen und die Löschfunktion betätigen.

