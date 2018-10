15.10.2018 - 17:51 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



15.10.2018 - 17:51 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das iPhone 7 verfügt als Plus-Modell erstmals nicht nur über eine Dual-Kamera, sondern alle Geräte wurden nach IP67 zertifiziert. Damit war das iPhone von offizieller Seite gegen Wasser und Staub geschützt. In diesem Jahr erhöhte sich die Zertifizierung auf IP68 und machte die Geräte auf dem Datenblatt noch resistenter gegen die Umwelteinflüsse. Nun darf man sich natürlich auch die Frage stellen, ob Apple im kommenden Jahr noch mehr anstrebt.

In der vergangenen Woche haben wir Ihnen die Bedeutung der IP-Zertifizierung erläutert. Darin haben wir Ihnen ausführlich erklärt, dass die iP68-Zertifizierung konkret bedeutet, dass die Geräte für bis zu 30 Minuten in bis zu zwei Metern Wassertiefe ohne Probleme aushalten können. Damit „überleben“ das iPhone XS und iPhone XS Max offiziell in einer größeren Tiefe als die beiden Vorgänger-Generation. Einzig das iPhone XR ist weiterhin nach IP67 zertifiziert.

Die Apple Watch kann hingegen sogar zum Tauchen in bis zu 50m Tiefe verwendet werden. Auf dieses Niveau wird ein normales Smartphone wohl erstmal nicht schaffen, aber etwas mehr wäre dennoch wünschenswert. Doch wird Apple den Wunsch schon im kommenden Jahr erfüllen?

Lesetipp Minecraft für Apple TV wurde eingestellt Minecraft hat den Sprung auf nahezu alle aktuellen Konsolen, Computer und sogar Handhelds geschafft. Daneben war es auch für das Apple TV... mehr

In einer Notiz an Investoren hat der zuverlässige Analyst Ming-Chi Kuo erste Informationen (via Economic Daily News) zu den 2019er Modellen genannt. Ihm zufolge wird Apple an den IP68-Spezifikationen der neuen iPhone-Modelle im kommenden Jahr nichts verändern. IP68 ist allerdings die best mögliche Einstufung, die ein Smartphone erreichen kann. Jedoch könnte Apple die maximale Wassertiefe von zwei Metern beispielsweise auf drei Meter erhöhen. Kuo gibt im Bezug darauf zu verstehen, dass dies wohl nicht eintreten wird. Eine solche Erweiterung könnte aber dennoch in den Folgejahren möglich sein.

Anzeige