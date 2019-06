12.06.2019 - 14:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



In den letzten Jahren setzte Apple verstärkt auf Modems von Intel, da sich der Rechtsstreit mit dem ursprünglichen Zulieferer Qualcomm befand. Dieser wurde nun beigelegt und Apple wird wieder Modems von Qualcomm beziehen. Dennoch hält sich das Gerücht, dass Apple an einem eigenen 5G-Modem arbeitet. Um das Vorankommen etwas zu beschleunigen, soll Apple daher an Intels Modem-Sparte interessiert sein.

Seit Monaten ist bekannt, dass Intel mit 5G-Modems für Smartphones weiterhin große Probleme hat und sich daher ein 5G-iPhone verschiebt. Mit der Einigung zwischen Apple und Qualcomm konnte Intel aufatmen und stampfte das Projekt kurzerhand ein. Allerdings wurde schon zuvor bekannt, dass Apple an eigenen 5G-Chips arbeitet, die frühestens ab 2021 zu erwarten sind. Für das notwendige Know-How soll Apple daher seit einiger Zeit daran interessiert sein Intels Modem-Sparte zu übernehmen. Ein neuer Bericht von The Information befeuert das Gerücht und gibt an, dass Apple tatsächlich an einem Teil des Modem-Bereichs interessiert sei und man daher weiter verhandelt.

Apple möchte in Deutschland expandieren

Dem Bericht zufolge soll Apple ein besonderes Interesse am deutschen Intel-Geschäft haben. Dieses soll seit dem Kauf von Infineon im Jahr 2011 wohl zu den stärksten Bereichen gehören und ein großartiges Modem-Team aufweisen. Ähnliche Berichte gab es bereits zuvor, aber die neuen Informationen weisen erstmals auch nach Deutschland. Allerdings ist aktuell noch unklar, welche Teile Apple genau übernehmen möchte und wie der Deal aussehen könnte. Im Falle einer Einigung könnte Apple hunderte neue Ingenieure willkommen heißen.

