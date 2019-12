Weihnachtsklassiker auf Knopfdruck

Für manch einen ist Weihnachten nicht ganz so friedlich, beschaulich und angenehm langweilig, wie man es sich ausmalt und wünscht. Die Vorbereitungen für Besuche laufen auf Hochtouren, Geschenke wollen ausgesucht, gekauft und eingepackt werden, es wird gebacken und gekocht, Konzerte werden besucht und vieles mehr. Wer hat da schon Zeit und Muße herauszufinden, wann und wo die allseits beliebten Fernseh- und Filmklassiker laufen, die man jedes Jahr sehen will? Richtig, niemand!

An dieser Stelle kommt Save.TV ins Spiel. Der Service fungiert als „Online- Videorekorder“, der weit mehr auf dem Kasten hat als ein herkömmliches Auf- nahmegerät. Der vollständig browserbasierte Dienst macht zusätzliche teure Geräte wie Festplattenrekorder oder TV-Karten überflüssig und lässt Sie dank seiner übersichtlichen Struktur schnell und einfach Filme, Serien, Dokumentationen oder sonstige Sendungen digital aufnehmen.

Weihnachtsklassiker on Demand

Für das eingangs erwähnte Szenario an den Feiertagen hat sich Save.TV in diesem Jahr etwas besonders Cleveres einfallen lassen und bietet einen eigenen „Weihnachts-Channel“ an, der wie eine Playliste funktioniert, auf der alle ausgestrahlten Weihnachtsklassiker zu finden sind. Mithilfe dieses Kanals müssen Sie nur noch aussuchen, welche Klassiker Sie sehen möchten. Ob „Kevin – Allein Zu Haus“, die „Sissi“-Trilogie oder „Drei Nüsse für Aschenbrödel“, ob Bruce Willis oder Charles Dickens – alles, was nicht bei drei auf dem Weihnachtsbaum ist, hat Save.TV bereits für Sie im Weihnachtskanal angelegt – „Weihnachtsklassiker on Demand“ sozusagen. Möchten Sie andere Filme oder Sendungen speichern, können Sie die Liste beliebig erweitern.

Ein zusätzlicher Vorteil: Sie lassen die Werbung einfach aus. Anstatt für einen Spielfilm eineinhalb bis zwei Stunden vor dem Fernseher zu verbringen, dehnen die inzwischen leider überbordenden Werbeunterbrechungen das Ereignis schon mal auf drei bis vier Stunden aus, und die besinnliche Stimmung wird durch Reklame für Autoreifen und Waschmittel nicht gerade weihnachtlicher. Save.TV erspart Ihnen die Kommerzpausen und lässt Sie die Filme erleben wie im Kino.

Exklusiv für Mac-Life-Leser Als besondere Weihnachtsaktion bietet Save.TV den Mac-Life-Lesern ein ganz besonderes Angebot an: Das XL-Paket mit Aufnahmen ohne Werbeunterbrechung, HD-Qualität, unbegrenztem Aufnahmespeicher, Mobil-Apps, Offlinemodus und vielem mehr erhalten Sie mit dem nachfolgenden Link zwei Monate kostenfrei und im Anschluss mit 50 Prozent Rabatt – sprich: für nur 4,99 Euro pro Monat. Das Angebot ist bis zum 31.12.2019 unter www.save.tv/maclife verfügbar.

Immer und überall

Falls Sie sich an den Weihnachtstagen selbst auf den Weg machen, um Ver- wandte und Bekannte für die Feierlichkeiten zu besuchen, bietet Save.TV eine weitere Annehmlichkeit: Mit der Download-Möglichkeit können Sie sich selbst offline im Zug mit dem einen oder anderen Film in die richtige Stimmung versetzen – Sie können Ihre Lieblingsaufnahmen sehen, wann, wo und wie Sie wollen und zum Beispiel Ihren Kindern die Zeit einer allzu langen Fahrt mit Filmen und Serien vom „Disney Channel“ verkürzen – keine Quengelei, kein Streit mehr, da Sie alle Inhalte auf verschiedenen Endgeräten wie iPhones, iPads oder MacBooks wiedergeben können. Die Save.TV App ist dabei ebenso aufgeräumt und übersichtlich wie die dazugehörige Website. Besonders angenehm: Sie benötigen für all das nur einen einzigen Account und müssen nicht etwa zahlreiche neue Passwörter auswendig lernen.

Großes Weihnachts-Gewinnspiel Neben der Save.TV-Weihnachtsaktion gibt es dieses Jahr noch ein Gewinnspiel der außergewöhnlichen Art: Jeder Neukunde, der zwischen dem 1. und 24.12.2019 teilnimmt, wird gewinnen! Melden Sie sich zur kostenfreien Save.TV-Testphase an und erfahren Sie dabei mehr. Es warten Gewinne im Wert von mehreren tausend Euro auf Sie!

