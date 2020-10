Wann erscheint das iPhone 12?

Nachdem Apple bereits im September ein digitales Event abhielt und neben der Apple Watch Series 6 sowie den neuen iPads kein iPhone vorstellte, blieb lange in der Schwebe, wann man die neuen Modelle vorstellen wird. Apple beantwortete dies nun und kündigte für den 13. Oktober die nächste große Veranstaltung an. Auf dieser werden natürlich die neuen iPhone-12-Modelle erwartet. Mit dem Motto „Hi, Speed“ gibt man zumindest schon einen Hinweis auf die 5G-Unterstützung. Allerdings ist 2020 einiges anders.

iPhone 12 im Oktober

Schon im Juli kündigte Apple an, dass sich neue iPhone-Modelle um wenige Wochen verschieben werden. Spätestens am 15. September war dies klar, da das Unternehmen – anders als üblich – kein neues iPhone vorstellte, sondern lediglich die neue Apple Watch sowie iPads. Am 13. Oktober sollen nun die neuen iPhone-Modelle angekündigt werden und eine Vorbestellstart könnte dann bereits am 16. Oktober erfolgen.

Bei den Auslieferungen sieht es allerdings etwas anders aus. Schon zahlreiche Leaks deuteten darauf hin, dass Apple nicht alle Modelle zur selben Zeit veröffentlichen kann. So könnten bereits am 23. Oktober das iPhone 12 mini und das iPhone 12 erscheinen. Die Käufer der Pro-Modelle könnten sich jedoch länger gedulden müssen, sodass sie die Geräte erst in der letzten Oktoberwoche oder gar erst im November in den Händen halten können.

iPhone 12 Pro vielleicht erst im November

Dies wäre nicht ungewöhnlich, da Apple bereits das iPhone X erst deutlich nach den normalen Modellen veröffentlichte und auch ein Jahr später das iPhone XR mehr als vier Wochen nach der Vorstellung auf den Markt kam. Dies ging mit einem späten Vorbestellstart einher. Apple könnte daher das iPhone 12 Pro (Max) erst Ende Oktober zur Vorbestellung freigeben und dann ein bis zwei Wochen später verschicken.

Natürlich sind die Termine noch nicht fix, bis Apple sie bestätigt. Dennoch sollte man nicht damit rechnen, dass gerade die Pro-Modelle bereits kurz nach der Präsentation zur Vorbestellung bereitstehen. Schon die Apple-Watch-Käufer spüren die längeren Lieferzeiten durch das Coronavirus.

Werdet ihr länger auf die Pro-Modelle warten oder reicht euch die normale Ausführung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.